Νότια Αφρική: 21 Νοεμβρίου - Μια ημέρα σιωπής για να ακουστεί η φωνή των γυναικών

Μια πανεθνική «σιωπηλή στάση» κατά της έμφυλης βίας συγκλονίζει τη Νότια Αφρική, καθώς γυναίκες απαιτούν την αναγνώριση της ενδοοικογενειακή βίας ως εθνική καταστροφή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Διαδηλώτριες στη Νότια Αφρική κρατούν μωβ πλακάτ με το μήνυμα «Stop Killing Women and Children», στο πλαίσιο δράσης κατά της έμφυλης βίας  από το κίνημα "Women For Change" 

Μια ιστορική κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα, 21 Νοεμβρίου, με μια πανεθνική «σιωπηλή στάση», καθώς χιλιάδες γυναίκες ζητούν η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία (GBV) να κηρυχθεί εθνική καταστροφή.

Στη Νότια Αφρική, όπου η έμφυλη βία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, γυναικείες οργανώσεις και πολίτες βρίσκονται πίσω από τη διοργάνωση της σημερινής δράσης. Η πρωτοβουλία για τη «G20 Women’s Shutdown» προέρχεται από το κίνημα «Women for Change», το οποίο εδώ και χρόνια ασκεί συνεχείς πιέσεις για αυστηρότερη νομοθεσία και αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων.

Το «Women for Change» καλεί φορείς, ιδρύματα και πολίτες να σταθούν στο πλευρό των γυναικών και των κοριτσιών της χώρας - εκείνων των οποίων η ασφάλεια, η ελευθερία και το μέλλον εξαρτώνται άμεσα από την αλλαγή. Σύμφωνα με την οργάνωση, η σημερινή κινητοποίηση δεν αποτελεί απλώς μια πράξη διαμαρτυρίας, αλλά μια ύστατη έκκληση για δράση σε μια χώρα όπου η έμφυλη βία στοιχίζει ζωές σε καθημερινή βάση.

Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης, υπάρχουν αναλυτικά οι οδηγίες για το πώς συμμετέχει κανείς στο «G20 Women’s Shutdown»

Πώς συμμετέχει κανείς στο «Women’s Shutdown»

Οι γυναίκες καλούνται στις 21 Νοεμβρίου:

  • να μην πάνε στη δουλειά ή στο σχολείο,
  • να «αποσυρθούν από την οικονομική δραστηριότητα» για μία ημέρα,
  • να φορέσουν μαύρα, ως ένδειξη πένθους,
  • και στις 12:00 να ξαπλώσουν για 15 λεπτά στο έδαφος, στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν.
stigmiotypo-o8onhs-2025-11-21-101328.jpg

Οδηγίες για την "σιωπηλή στάση"

Το κύμα αγανάκτησης ξεκίνησε από τα social media, όπου ένα διαδικτυακό κίνημα έγινε γρήγορα viral και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μαζική διαμαρτυρία που έχει οργανωθεί για το ζήτημα τα τελευταία χρόνια.

https://www.instagram.com/reel/DRTuzLgDJsN/

Οι χρήστες άλλαξαν τις φωτογραφίες προφίλ σε χρώμα μωβ, το οποίο έχει συνδεθεί συμβολικά με την καταπολέμηση της GBV. Στη δράση συμμετείχαν απλοί πολίτες, ακτιβιστές, ακόμα και διεθνείς celebrities.

profile-image-purple.jpg

Το χρώμα που ενώνει τις γυναίκες της Νότιας Αφρικής στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας

Η Νότια Αφρική εξακολουθεί να βιώνει μια από τις πιο σκοτεινές πραγματικότητες παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία, καταγράφοντας σταθερά από τους υψηλότερους δείκτες διεθνώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι γυναίκες δολοφονούνται με ρυθμό πέντε φορές μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο - μια στατιστική που καθιστά το πρόβλημα όχι μόνο κοινωνικό, αλλά εθνική πληγή.

https://www.instagram.com/reel/DQ9zMFrgKq9/

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκαν 137 γυναικοκτονίες, ενώ περισσότερες από 1.000 γυναίκες βιάστηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας. Οι αριθμοί αυτοί επαναλαμβάνονται με τραγική συνέπεια κάθε μήνα, υπογραμμίζοντας το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας που βιώνουν οι γυναίκες της χώρας στην καθημερινότητά τους.

Κυβέρνηση σε αμηχανία – Ακτιβιστές σε οργή

Παρά την κοινωνική κατακραυγή, το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών απέρριψε τα αιτήματα για κήρυξη της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας (GBV) ως εθνική καταστροφή, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνται τα νομικά κριτήρια.

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει από το 2019 χαρακτηρίσει τη GBV «εθνική κρίση». Ωστόσο, οι ακτιβιστές υπογραμμίζουν πως οι νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί παραμένουν «ωραία κείμενα χωρίς εφαρμογή», με ελάχιστη διαφάνεια και ελάχιστη λογοδοσία.

https://www.instagram.com/p/DRRR0NpjNxJ/

Εκπρόσωπος του «Women for Change» δήλωσε πως: «Έχουμε ενσωματώσει τη βία στους κοινωνικούς μας κανόνες», επισημαίνοντας πως μόνο όταν η κυβέρνηση δράσει αποφασιστικά, θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

Η «σιωπή» της Παρασκευής σύμφωνα με την οργάμωση «Women for Change», δεν είναι παθητική, είναι πράξη αντίστασης. Είναι η προσπάθεια εκατομμυρίων γυναικών να επιβάλουν στα θεσμικά όργανα και στην κοινωνία να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την έμφυλη βία ως αναπόφευκτη καθημερινότητα. Στόχος για την 21η Νοεμβρίου είναι η Νότια Αφρική να «σιωπήσει» μόνο και μόνο για να ακουστεί πιο δυνατά από ποτέ η φωνή των γυναικών της.

https://www.instagram.com/reel/DRFbB5LDI9M/

