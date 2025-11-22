Παντρεμένη με τον γιο του τρομοκράτη Μαρουάν Μπαργούτι η «Μις Παλαιστίνη»;

Η Ναντίν Αγιούμπ, που φέτος συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό Miss Universe με τον τίτλο «Miss Palestine», εμφανίζεται συνδεδεμένη με τον Μαρουάν Μπαργούτι, καταδικασμένο ηγετικό στέλεχος της Φατάχ, μέσω του γάμου της με τον γιο του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας New York Post. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία έντονης διεθνούς πολιτικής έντασης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η 27χρονη Αγιούμπ, η οποία διαθέτει αμερικανική και καναδική υπηκοότητα και ζει στο Ντουμπάι, διαγωνίστηκε αυτή την εβδομάδα με τον τίτλο «Miss Palestine», ο οποίος δεν αναγνωρίζεται επίσημα ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ισραήλ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Αγιούμπ είχε κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή, μέχρι που παλαιότερες αναρτήσεις και συνομιλίες έφεραν στο φως τη σχέση της με τον Σαράφ Μπαργούτι, γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, ο οποίος εκτίει πέντε ισόβιες ποινές στο Ισραήλ για επιθέσεις που είχαν θύματα πέντε ανθρώπους το 2001 και το 2002.

Η ίδια παντρεύτηκε τον Σαράφ Μπαργούτι το 2016 και το 2019 απέκτησαν έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν Μαρουάν. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο που μίλησε στην εφημερίδα, ο γάμος επιβεβαιώνεται, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά στην τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση. Φωτογραφίες δείχνουν την Αγιούμπ με τον σύζυγό της και με τη Φαντβά Μπαργούτι, σύζυγο του Μαρουάν Μπαργούτι και σημαντική προσωπικότητα της Φατάχ.

https://www.instagram.com/reel/DOaouSwDENi/

Δεσμοί με την οικογένεια Μπαργούτι

Παρά το γεγονός ότι η Αγιούμπ έχει διαγράψει μεγάλο μέρος των παλαιότερων αναρτήσεών της, ορισμένες παραμένουν ενεργές και επιβεβαιώνουν τη σύνδεσή της με την οικογένεια Μπαργούτι. Μία ανάρτηση του 2019 παρουσιάζει φωτογραφία βρέφους με το όνομα «Μαρουάν Σαράφ Μαρουάν Αλ-Μπαργούτι», αναφέροντας την ίδια και τον σύζυγό της.

Επιπλέον, η Αγιούμπ είχε εργαστεί ως γυμνάστρια στο γυμναστήριο «IQ Fitness» στη Ραμάλα, ιδιοκτησίας του Κάσαμ Μπαργούτι, άλλου γιου του Μαρουάν Μπαργούτι, χρησιμοποιώντας το επώνυμο «Μπαργούτι» σε αναρτήσεις του γυμναστηρίου.

Αμφισβητούμενος τίτλος

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται για τον τρόπο απόκτησης του τίτλου «Miss Palestine». Η New York Post αναφέρει ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένος εθνικός διαγωνισμός ή διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η Αγιούμπ φέρεται να διευθύνει τον οργανισμό Miss Palestine στο Ντουμπάι, που της απένειμε τον τίτλο. Σύμφωνα με τους κανόνες του Miss Universe, τα δικαιώματα διοργάνωσης ενός εθνικού διαγωνισμού μπορούν να αγοραστούν και να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε.

Η Αγιούμπ είχε συμμετάσχει και στο Miss Earth 2022, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με τον τίτλο «Miss Earth-Water». Την εποχή εκείνη, οι κανόνες δεν επέτρεπαν τη συμμετοχή παντρεμένων ή μητέρων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη συμμετοχή της. Οι περιορισμοί αυτοί για το Miss Universe καταργήθηκαν μόλις το 2023.

https://www.instagram.com/reel/DROpg_-k62G/

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Η συμμετοχή της Αγιούμπ έχει προκαλέσει αντιπαράθεση, κυρίως λόγω της επιλογής της να φορέσει «burkini» σε αντίθεση με παλαιότερες εμφανίσεις με μαγιό, προβάλλοντας την ως ένδειξη ενδυνάμωσης. Στο Ισραήλ, πολιτικοί και σχολιαστές αμφισβήτησαν την ύπαρξη του τίτλου «Miss Palestine». Ο υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι δήλωσε ότι «δεν υπάρχει παλαιστινιακό κράτος» και πως δεν τον απασχολούν οι οικογενειακοί δεσμοί της Αγιούμπ με τους Μπαργούτι.

Η πρώην βουλευτής Ρουθ Βάσερμαν Λάντε χαρακτήρισε τη συμμετοχή της ως προσπάθεια διάχυσης πολιτικών μηνυμάτων μέσω διεθνών πλατφορμών, απορρίπτοντας την «εισχώρηση ισλαμικών ιδεολογιών σε χώρους δυτικής κουλτούρας».

Περαιτέρω ένταση προκλήθηκε από βίντεο εκδήλωσης του Miss Universe, όπου η Miss Israel φαίνεται να κοιτά προς τη Miss Palestine. Η ίδια η Melanie Shiraz διέψευσε την ερμηνεία αυτή, καταγγέλλοντας παραβίαση κανόνων ιδιωτικής λήψης και υπονόμευση του σκοπού του διαγωνισμού.

Πολιτικές προεκτάσεις

Η συμμετοχή της Αγιούμπ εγείρει ανησυχίες στο Ισραήλ για ενδεχόμενη απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργούτι σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις ανταλλαγής αιχμαλώτων, καθώς ο ρόλος του στη Φατάχ και στη δεύτερη Ιντιφάντα θεωρείται κρίσιμος. Υποστηρικτές τον παρουσιάζουν ως πολιτική προσωπικότητα ικανή να ενώσει τις παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η ίδια η Αγιούμπ, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The National» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Miss Universe ως πλατφόρμα για να μιλήσει για την κατάσταση στη Γάζα, τονίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει να σιωπά απέναντι στην αδικία».

Την Τρίτη, παρουσίασε παραδοσιακή ενδυμασία με απεικόνιση του τεμένους Αλ Άκσα και του Ναού της Αναστάσεως, προβάλλοντας μήνυμα «συνύπαρξης και ενότητας».