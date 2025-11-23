Στειτ Ντιπάρτμεντ: Το «σχέδιο 28 σημείων» συντάχθηκε από τις ΗΠΑ
Το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα συντάχτηκε όντως από τις ΗΠΑ, δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας
Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα συντάχτηκε όντως από τις ΗΠΑ, δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν Αμερικανοί γερουσιαστές.
«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.
Οι γερουσιαστές αυτοί σημείωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».