«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

Ο σκηνοθέτης Dan Farah «μεγάλωσε» με εξωγήινους. Ως παιδί της δεκαετίας του '80 και του '90, η ποπ κουλτούρα ήταν γεμάτη με θεάσεις UFO. «Πώς μπορείς να είσαι παιδί και να βλέπεις ταινίες όπως το «ET» και το «Close Encounters», τηλεοπτικές σειρές όπως το «The X Files», και να μην καταλήξεις να αναρωτιέσαι αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, και αν η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει πράγματι μυστικά από το κοινό;» είπε σε συνέντευξή του στο Guardian.

Η έκθεση του Farah σε εξωγήινα όντα στη μυθοπλασία πυροδότησε ένα ενδιαφέρον που τώρα έχει μεταμορφωθεί σε επαγγελματική αναζήτηση και αποτελεί το θέμα του νέου ντοκιμαντέρ του «The Age of Disclosure». Σε αυτό, ο Farah υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρύβουν, εδώ και δεκαετίες, πληροφορίες σχετικά με τα UAP (ασυνήθιστα ανώμαλα φαινόμενα) – το ακρωνύμιο που αντικατέστησε το UFO (σ.σ. ΑΤΙΑ: αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα).

Θα ήταν εύκολο να υποθέσουμε ότι πρόκειται για θέματα που απασχολούν αποκλειστικά και μόνο τους συνωμοσιολόγους, και κατά κάποιον τρόπο ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ, Luis Elizondo, θα μπορούσε να φανεί ως ένας από αυτούς με την πρώτη ματιά. Είναι «οπλισμένος» με ένα μαύρο πίνακα και μια κιμωλία, και προσπαθεί να πείσει τον θεατή, χρησιμοποιώντας μια σειρά από στρατιωτικούς και μυστικούς όρους, για την ύπαρξη των ΑΤΙΑ.

Αλλά υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο ο Farah πλησίασε τον Elizondo, ο οποίος είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός, για να αφηγηθεί το ντοκιμαντέρ - έχει αληθινές γνώσεις. Είναι πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και βοήθησε στην ηγεσία του Προγράμματος Προηγμένης Αναγνώρισης Αεροδιαστημικών Απειλών (AATIP). Το 2017, ο Elizondo παραιτήθηκε από τη θέση του, ισχυριζόμενος ότι το υπουργείο έκρυβε σημαντικές πληροφορίες από το κοινό. Ισχυρίζεται επίσης ότι υπήρξε μια «ισχυρή εκστρατεία παραπληροφόρησης» από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ που είχε ως σκοπό να δυσφημίσει το έργο του.

Το να παίρνει συνεντεύξεις μόνο από ανθρώπους που έχουν άμεση γνώση αυτών των προγραμμάτων μέσω της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ήταν για τον Farah ένα σημείο αναφοράς – ο οποίος έχει εργαστεί ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της «Ready Player One» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Καθώς γίνονταν τα γυρίσματα του «The Age of Disclosure» και όλο και περισσότεροι πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί ήθελαν να συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ, πείστηκαν και άλλοι να λάβουν μέρος.

Ωστόσο, ο Farah ήταν πολύ αυστηρός κατά τη διάρκεια των τριών ετών που χρειάστηκαν για την δημιουργία του ντοκιμαντέρ. «Τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων θα παρέμεναν μυστικά μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία», είπε, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε μόνο τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ για το ποιοι είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν, προκειμένου να νιώσουν άνετα.

Ο Farah επέλεξε επίσης να γυρίσει την ταινία ανεξάρτητα, χωρίς τη βοήθεια κάποιου στούντιο ή πλατφόρμας streaming. «Δεν πιστεύω ότι θα ήθελε ποτέ να συμμετάσχει κάποιος από αυτούς σε ένα μεγάλο εμπορικό ντοκιμαντέρ», εξήγησε ο Farah. «Θα φοβόντουσαν να εμφανιστούν μαζί με κάποιον που δεν ήταν στο επίπεδό τους, που θα τους υποβάθμιζε».

Τα «μεγάλα» ονόματα του ντοκιμαντέρ

Το πρώτο «μεγάλο» όνομα που θέλησε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ ήταν ο Jay Stratton, ένας από τους αξιωματούχους που ξεκίνησε το Πρόγραμμα Προηγμένης Αναγνώρισης Αεροδιαστημικών Απειλών (AATIP). Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ερεύνησε ιδιαίτερα τα ΑΤΙΑ και την εξωγήινη νοημοσύνη για την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ήταν υπεύθυνος για την ενημέρωση των ανώτερων νομοθετών στο Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο. «Έχω δει με τα μάτια μου εξωγήινα σκάφη και εξωγήινους», ακούγεται να λέει ο Stratton στην αρχή του ντοκιμαντέρ.

Αφού ο Stratton συμφώνησε να «σπάσει τη σιωπή του», ακολούθησε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio. «Και πριν το καταλάβεις, συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ και ο στρατηγός Jim Clapper», είπε ο Farah για τον πρώην διευθυντή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ.

Συνολικά, στο ντοκιμαντέρ συμμετείχαν 34 άτομα, από μέλη του Κογκρέσου μέχρι και άτομα με πλούσια εμπειρία στην εθνική ασφάλεια. Το γεγονός ότι πολλοί από αυτοί μπορεί να διστάζουν να εμφανιστούν σε ένα κανάλι ειδήσεων, προσδίδει ένα είδους αξιοπιστίας στο έργο, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο σκηνοθέτης Dan Farah φτάνει στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The Age of Disclosure» στο Paramount Theatre την Κυριακή 9 Μαρτίου 2025, στο Ώστιν του Τέξας. Invision/AP/Αρχείου

Το ντοκιμαντέρ

Από την αρχή του ντοκιμαντέρ, ο θεατής έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από πρώην στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών που κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες τους. Όλοι συστήνονται σύντομα και στην συνέχεια εξηγούν ότι «δεν είμαστε μόνοι» και ότι το αμερικανικό κοινό πρέπει να γνωρίζει περισσότερα για αυτό.

«Αυτή η τεχνολογία [ΑΤΙΑ] κάνει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, και πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ή τι θέλει, ή για τι χρησιμοποιείται», ακούγεται να λέει ένας πρώην διευθυντής αεροπορικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο πρώην επικεφαλής του AATIP ισχυρίζεται ότι «όσοι έχουν αναλάβει να διασφαλίσουν ότι δεν θα διαρρεύσουν πληροφορίες σχετικά με τα ΑΤΙΑ θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που μπορούν να βρουν για να πείσουν τους ανθρώπους να μην μιλήσουν». Ένας άλλος πρώην αξιωματούχος σημειώνει ότι «αν καταφέρουμε να κατανοήσουμε την τεχνολογία που παρατηρούμε, αυτό θα ανοίξει μια πόρτα σε πολλές δυνητικά ευεργετικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής ενέργειας».

Από την πλευρά του όμως, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προσφέρει ένα από τα πιο πειστικά επιχειρήματα. Ο ίδιος εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της έρευνας και των πληροφοριών σχετικά με τα ΑΤΙΑ είναι εμπιστευτικά, με τις νέες κυβερνήσεις των ΗΠΑ να μην γνωρίζουν καλά όλες τις λεπτομέρειες. «Και αυτό έχει αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο μας», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, εξηγώντας ότι αυτό οδηγεί σε μια «έλλειψη διαφάνειας» που θα μπορούσε να δώσει στους αντιπάλους των ΗΠΑ ένα προβάδισμα στην ανάλυση τεχνολογίας των ΑΤΙΑ. Είναι μια θεωρία που μπορεί να ακούγεται περίεργη αλλά γίνεται πειστική όταν προέρχεται από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε χρόνο στη Γερουσία ηγούμενος μιας προσπάθειας για την καλύτερη κατανόηση των ΑΤΙΑ.

Ο γεωπολιτικός «αγώνας» για την ανακατασκευή της τεχνολογίας ΑΤΙΑ είναι, όπως κατάλαβε ο Farah, ένας από τους μεγαλύτερους λόγους πίσω από την υποτιθέμενη συγκάλυψη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να το πεις στους φίλους σου, χωρίς να το πεις στους εχθρούς σου», εξηγεί ο Farah στον Guardian.

Στο ντοκιμαντέρ «The Age of Disclosure», γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο για σκεπτικισμό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε ένας επικριτής που να αντιπαρατίθεται στους πολυάριθμους αποφασιστικούς ανθρώπους που μιλούν για τις εμπειρίες και γνώσεις τους.

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι παρακολουθήσουν αυτό το ντοκιμαντέρ, ένα από τα πράγματα που θα συνειδητοποιήσουν είναι ότι το στίγμα γύρω από αυτό το θέμα είναι εντελώς παράλογο, δεν έχει νόημα και δεν είναι καλό για την ανθρωπότητα», είπε ο Farah. «Χρειαζόμαστε την επιστημονική κοινότητα, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και κάθε χώρας, να αποδεχτεί το γεγονός ότι αυτή είναι μια πραγματική κατάσταση, ότι αυτός είναι ένας έγκυρος τομέας έρευνας και ότι πρέπει να αφιερώσουν τις νοητικές τους ικανότητες για να μάθουν περισσότερα σχετικά με αυτό και να απαντήσουν σε πολλά από τα μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν».

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε μαρτυρίες και είναι πραγματικά η μόνη «απόδειξη» που μπορεί να προσφέρει. Αυτές, για τον Farah, είναι οι πιο πειστικές. Πιστεύει ότι «η ισχυρότερη απόδειξη για την ύπαρξη των ΑΤΙΑ είναι αξιόπιστοι άνθρωποι που διακινδυνεύουν το όνομά τους και τη φήμη τους για να σας πουν αυτά που γνωρίζουν».

Όσον αφορά τα βίντεο και τις φωτογραφίες, ο σκηνοθέτης σημειώνει ότι δεν θα βοηθούσαν πολύ στο να «ησυχάσουν» τους ισχυρισμούς ότι όλα είναι ψεύτικα και στο μυαλό μας. «Θα μπορούσες να βάλεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με το πιο εκπληκτικό πράγμα στο εξώφυλλο μιας μεγάλης εφημερίδας ή στην οθόνη ενός μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού, και ο μισός πληθυσμός θα σου έλεγε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη ή ότι είναι οπτικά εφέ», είπε.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι, όπως ο Elizondo και ο Stratton, μιλούν για τις εμπειρίες τους, ο Farah ελπίζει ότι αυτό θα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους που έχουν σωπάσει στο παρελθόν να μιλήσουν και να προσπαθήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια. «Για πάρα πολύ καιρό, το κοινό έχει δεχτεί ψέματα, έχει παραμείνει στο σκοτάδι, έχει παραπλανηθεί εντελώς από μια πολύ καλά χρηματοδοτημένη και πολύ εξελιγμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης», εξήγησε ο Farah.

«Νομίζω ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβει στο βήμα και πει στον κόσμο ότι "δεν είμαστε η μόνη νοήμονα ζωή στο σύμπαν και ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να ηγηθεί αυτού του νέου κεφαλαίου", τερματίζοντας την εποχή της μυστικότητας και ξεκινώντας την εποχή της διαφάνειας», κατέληξε.

