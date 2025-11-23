«Εξαφανίζονται» τα μέλη πληρώματος των Πακιστανικών Αερογραμμών - Τρίτη περίπτωση φέτος

Μία αυξανόμενη τάση «εξαφανίσεων» μελών των πληρωμάτων τους, στον Καναδά, καταγράφουν οι Πακιστανικές Αερογραμμές.

Ένας αεροσυνοδός, η τρίτη περίπτωση μέσα σε έναν χρόνο, δεν επιβιβάστηκε στην στην πτήση Τορόντο-Λαχόρη, που ήταν προγραμματισμένη για τις 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την PIA (Pakistan International Airlines), ο αεροσυνοδός δεν παρουσιάστηκε για υπηρεσία στην πτήση της επιστροφής. Όταν επικοινώνησε με τη διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε την κακή υγεία ως λόγο της απουσίας του.

Εκπρόσωπος της PIA είπε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση: «Θα κινηθούν ενέργειες του τμήματος κατά του αεροσυνοδού σε περίπτωση παράνομης εξαφάνισης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μια επαναλαμβανόμενη τάση

Η υπόθεση του αεροσυνοδού προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο των μελών του πληρώματος της PIA που έχουν χρησιμοποιήσει ενδιάμεσες στάσεις στον Καναδά ως ευκαιρία για να διαφύγουν, αναφέροντας συχνά τις οικονομικές πιέσεις και τις οδούς ασύλου της χώρας ως κίνητρα.

Οι εξαφανίσεις μελών του πληρώματος της PIA στον Καναδά έχουν γίνει όλο και πιο συχνές.

Τον Οκτώβριο του 2024, ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας με έδρα το Ισλαμαμπάντ χάθηκε κατά τη διάρκεια μιας στάσης στο Τορόντο.

Τον Μάρτιο του 2024, ένας 47χρονος αεροσυνοδός της PIA εξαφανίστηκε ομοίως στον Καναδά.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ένα άλλο μέλος του πληρώματος που έφτασε στο Τορόντο από το Ισλαμαμπάντ δεν παρουσιάστηκε για την πτήση της επιστροφής.

Η PIA ανέφερε ότι οκτώ μέλη του πληρώματος εξαφανίστηκαν στον Καναδά μεταξύ 2022 και 2023, μια αύξηση αξιωματούχων που συνδέεται με τις συγκριτικά φιλελεύθερες πολιτικές ασύλου του Καναδά.

Μέχρι τις αρχές του 2024, το σύνολο είχε αυξηθεί σε 10, συμπεριλαμβανομένων δύο ακόμα αεροσυνοδών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και οι δύο τον Φεβρουάριο του 2024.