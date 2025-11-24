Ντέιβιντ Κάμερον: Aποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

Ντέιβιντ Κάμερον: Aποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη

O Nτέιβιντ Κάμερον

Ο Ντέιβιντ Κάμερον, πρώην ηγέτης των Συντηρητικών , ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2010 έως το 2016 και υπουργός Εξωτερικών από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι τις γενικές εκλογές του περασμένου έτους, μίλησε δημόσια για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του σε συνέντευξή του στους Times .

Ο 59χρονος ένωσε τη φωνή του με τον Ολυμπιονίκη ποδηλασίας Σερ Κρις Χόι, τον πρώην παρουσιαστή του Sky News Ντέρμοτ Μέρναγκαν και έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό, τον Ρίσι Σούνακ, στην εκστρατεία για καλύτερη διάγνωση και θεραπεία. Πλέον, όλα έχουν περάσει και έχει θεραπευθεί όπως είπε.

Ο λόρδος Κάμερον επισκέφθηκε τον γενικό ιατρό για εξέταση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) - η οποία αναζητά πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη - αφού η σύζυγός του Σαμάνθα τον παρότρυνε να κλείσει ραντεβού. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι αριθμοί του ήταν ανησυχητικά υψηλοί.

Ενθυμούμενος τη στιγμή που, μετά από μια βιοψία παρακολούθησης, του είπαν ότι είχε καρκίνο, ο Λόρδος Κάμερον είπε: «Πάντα τρέμεις όταν ακούς αυτά τα λόγια». «Και μετά, κυριολεκτικά, καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι: "Ω, όχι, θα το πει. Θα το πει. Θεέ μου, το είπε". Μετά ήρθε η επόμενη απόφαση. Λαμβάνεις θεραπεία; Ή παρακολουθείς και περιμένεις;»

Ο Κάμερον είπε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Αλεξάντερ, πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος στην ίδια ηλικία που είναι ο ίδιος τώρα. «Αυτό σου αλλάζει τη σκέψη», είπε. «Αποφάσισα αρκετά γρήγορα. Ήθελα να προχωρήσω και αυτό έκανα».

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να υποβληθεί σε εστιακή θεραπεία, μια θεραπεία που παρέχει ηλεκτρικούς παλμούς μέσω βελόνων για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μετά τη θεραπεία περίπου την εποχή που οι ΗΠΑ έπληξαν ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Ιράν πέρυσι. «Ήταν η ίδια εβδομάδα που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε για την εκτίμηση ζημιών από την βόμβα... Έκανα τη δική μου εκτίμηση ζημιών από την βόμβα», αστειεύτηκε.

Εξηγώντας γιατί κοινοποίησε τη διάγνωσή του, ο Λόρδος Κάμερον είπε: «Έχω μια πλατφόρμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και, αν χρειαστεί, να δράσουμε. Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στη μακρά λίστα των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.» Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος που επηρεάζει τους άνδρες. Περίπου 55.000 άνδρες διαγιγνώσκονται με την ασθένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Συνήθως αναπτύσσεται αργά κατά τη διάρκεια πολλών ετών.

Ο λόρδος Κάμερον υποστηρίζει μια έκκληση του φιλανθρωπικού οργανισμού Prostate Cancer Research για την εισαγωγή προληπτικού ελέγχου για άνδρες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. «Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ για τα προσωπικά μου ζητήματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει», συνέχισε. «Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άντρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Έχουμε την τάση να αναβάλλουμε τα πράγματα.

Ντρεπόμαστε να μιλάμε για κάτι σαν τον προστάτη, επειδή είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σεξουαλική υγεία και όλα τα άλλα. Σκέφτηκα κάπως, λοιπόν, αυτό σου έχει συμβεί και εσένα και θα έπρεπε να ενώσεις τη φωνή σου.»

«Θα ένιωθα άσχημα αν δεν έλεγα ότι είχα αυτή την εμπειρία. Έκανα υπερηχογράφημα. Με βοήθησε να ανακαλύψω κάτι που δεν πήγαινε καλά. Μου έδωσε την ευκαιρία να το αντιμετωπίσω.» Περίπου 12.000 άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη κάθε χρόνο. Η συνέντευξη του Κάμερον έρχεται πριν από μια συνεδρίαση την Πέμπτη, κατά την οποία η Εθνική Επιτροπή Προληπτικού Ελέγχου θα μπορούσε να δώσει το πράσινο φως για το πρώτο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου του βρετανικού ΕΣΥ για τον καρκίνο του προστάτη.

