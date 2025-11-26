Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες

Άγνωστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι λόγω της πυρκαγιάς, η οποία πιστεύεται ότι έχει εξαπλωθεί στις σκαλωσιές από μπαμπού στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν και τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριά εγκαύματα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν τις φλόγες που κατέστρεψαν τους πύργους των 31 ορόφων.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατούς ήχους πιθανώς από το φλεγόμενο μπαμπού, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν στον ουρανό. Ένας δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι είδε στάχτη και φλόγες να υψώνονται πάνω από τουλάχιστον τέσσερις πύργους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμη ακριβή απολογισμό για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτήρια. Βίντεο από το σημείο που κάνουν τον γύρο του κόσμου έδειξαν πυροσβέστες να σημαδεύουν τις φλόγες με νερό από ψηλά με κλιμακοστάσιο, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ουρανό.

At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0 — ABC News (@ABC) November 26, 2025

Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Χέρμαν Γιου Κουάν-χο δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τουλάχιστον 13 κάτοικοι πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα στους φλεγόμενους πύργους. Ανάμεσά τους ήταν οκτώ ηλικιωμένοι και δύο βρέφη, είπε, προσθέτοντας ότι η εκκένωση ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω της έντασης της πυρκαγιάς. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε πολυάριθμες κλήσεις έκτακτης ανάγκης από άτομα που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματά τους.

Το εκτεταμένο συγκρότημα Wang Fuk Court περιλαμβάνει οκτώ οικιστικούς πύργους με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Βίντεο από το σημείο έδειξαν τουλάχιστον πέντε γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα με φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα και σκαλωσιές να καταρρέουν από τη ζέστη. Η Τάι Πο, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σεντζέν, είναι γνωστή για τα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών και τα πυκνά οικιστικά συγκροτήματα, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Το τμήμα μεταφορών του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι λόγω της πυρκαγιάς, ένα ολόκληρο τμήμα της οδού Τάι Πο, ενός από τους δύο κύριους αυτοκινητόδρομους του Χονγκ Κονγκ, έκλεισε και τα λεωφορεία εκτρέπονται. Οι σκαλωσιές από μπαμπού είναι κάτι συνηθισμένο στο Χονγκ Κονγκ σε έργα κατασκευής και ανακαίνισης κτηρίων, αν και η κυβέρνηση δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργησή τους στα δημόσια έργα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης