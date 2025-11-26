Ένταλμα σύλληψης για τη συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος για απάτη

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τη συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού Miss Universe (Μις Υφήλιος), Jakapong «Anne» Jakrajutatip.

Σύμφωνα με τον Independent, το Πολιτικό Δικαστήριο της Νότιας Μπανγκόκ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την Jakapong «Anne» Jakrajutatip, της οποίας η εταιρεία JKN Global Group είναι συνιδιοκτήτρια του διεθνούς διαγωνισμού ομορφιάς, σε σχέση με μια υπόθεση απάτης του 2023.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο France 24, όλα ξεκίνησαν εκείνη την χρονιά όταν ένας πλαστικός χειρουργός κατηγόρησε την Jakrajutatip για απάτη και απόκρυψη πληροφοριών, ενώ εκείνη προσπαθούσε να τον πείσει να επενδύσει στην εταιρεία της. Σε δήλωση του δικαστηρίου που κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αναφέρεται: «Η κατηγορουμένη προσκάλεσε (τον ενάγοντα) να επενδύσει (στην εταιρεία της), γνωρίζοντας την αδυναμία της να επιστρέψει τα χρήματα εντός της καθορισμένης προθεσμίας». Το 2023, η Jakrajutatip κρίθηκε ένοχη για απάτη και ύστερα αφέθηκε ελεύθερη με αναστολή.

Η Anne Jakkaphong Jakrajutatip, συνιδιοκτήτρια του Οργανισμού Miss Universe, στο Σαν Σαλβαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023. AP/Αρχείου

Την Τρίτη (25/11), όμως, η Jakrajutatip δεν ενημέρωσε ότι δεν θα εμφανιστεί σε μια νέα δίκη σε σχέση με την υπόθεση, σύμφωνα με τον Independent, και αυτό οδήγησε στο ένταλμα σύλληψής της, καθώς θεωρείται ύποπτη φυγής.

Η ετυμηγορία για την υπόθεση της Jakrajutatip έχει αναβληθεί για τις 26 Δεκεμβρίου.

Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Η είδηση για την έκδοση εντάλματος σύλληψης της Jakrajutatip έρχεται μετά από εβδομάδες διαμάχης γύρω από τον δημοφιλή διαγωνισμό.

Στις 4 Νοεμβρίου, αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αφότου ένας αξιωματούχος της διοργανώτριας χώρας, Ταϊλάνδη, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό, σε μια τεταμένη αντιπαράθεση. Σε μια τελετή πριν από τα καλλιστεία, ο διευθυντής του Μις Υφήλιος Ταϊλάνδη, Ναβάτ Ιτσαραγσίλ, επέπληξε τη Φατίμα Μπος μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο.

Όταν εκείνη έφερε αντίρρηση, ο Ναβάτ κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μις Μεξικό στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα και άλλοι ενώθηκαν μαζί της σε ένδειξη αλληλεγγύης. Το βίντεο του περιστατικού, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά, έχει κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο. Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) καταδίκασε την «κακόβουλη» συμπεριφορά του Ναβάτ, ο οποίος έκτοτε έχει ζητήσει συγγνώμη.

