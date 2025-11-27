Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai - Διασώθηκαν έξι σκιερ

Συναγερμός σήμανε στην Αυστρία εξαιτίας χιονοστιβάδας που εκδηλώθηκε στον παγετώνα Stubai, ενώ αρκετοί σκιερ βρίσκονται στο σημείο το πρωί της Πέμπτης (27/11).

Η χιονοστιβάδα έπληξε την περιοχή γύρω στις 9.30 π.μ. σε ανοιχτό έδαφος κοντά στο πέρασμα Daunscharte, μια περιοχή εκτός των σημαδεμένων πιστών, σύμφωνα με τις αρχές.

Αρκετοί σκιέρ βρισκόταν σε αυτή την εκτός πίστας περιοχή, κάτι που, σύμφωνα με την αστυνομία, προκάλεσε τη χιονοστιβάδα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έξι άτομα που είχαν θαφτεί εν μέρει από το χιόνι έχουν διασωθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά τους.

Τουλάχιστον δύο ιατρικά ελικόπτερα στάλθηκαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες σκιέρ, ενώ ένα ελικόπτερο της αστυνομίας αναπτύχθηκε για να επιτρέψει στις αρχές να διερευνήσουν την περιοχή.

Ορεινές ομάδες διάσωσης από τις κοντινές πόλεις Neustift im Stubai και Sölden στάλθηκαν επίσης για να βοηθήσουν, μαζί με σκύλους έρευνας.

Οι διασώστες αυτοί υποστηρίζονται επίσης από στρατιώτες από τη Γερμανία, καθώς και από ομάδες διάσωσης βουνού από την Πολωνία.

Το κάτω τμήμα της πίστας 9 υπέστη ζημιές και έκλεισε αμέσως.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

