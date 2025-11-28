Europol: Kατέσχεσε πάνω από 8 εκατομμύρια επικίνδυνα παιχνίδια σε όλη την ΕΕ

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια ψεύτικα και επιβλαβή παιχνίδια κατέσχεσε η Europol σε μία επιχείρηση «σκούπα» πριν από τα Χριστούγεννα σε 26 χώρες της ΕΕ. Πλαστά κουκλάκια, τουβλάκια, αυτοκινητάκια, σετ ζωγραφικής, λούτρινα παιχνίδια που ενέχουν κίνδυνο να πάρουν φωτιά και εκπαιδευτικά παιχνίδια απομακρύνθηκαν, ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Η επιχείρηση είναι η δεύτερη μέσα σε δύο χρόνια και ανεβάζει τον αριθμό των παραποιημένων παιχνιδιών που κατασχέθηκαν από τις αρχές σε σχεδόν 17 εκατομμύρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από την Κίνα. Η Europol, η οποία συντόνισε τις εφόδους, δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα παιχνίδια που κατασχέθηκαν «παρέκαμψαν εντελώς τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα» που προορίζονται για παιδιά.

?Before you grab a #BlackFriday deal, make sure it’s not crime disguised as a discount. Counterfeit toys skip safety checks and can cause serious harm.



⚠️#FakeToysArentFun, keep them away from children.



Learn how to spot fake and unsafe toys: https://t.co/8pgr1KALfE pic.twitter.com/LbryTr5r7M — Europol (@Europol) November 27, 2025

Περιελάμβαναν ψεύτικα παιχνίδια «που μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία, πνιγμό, κοψίματα, εγκαύματα και έκθεση σε χημικές ουσίες» σε υφάσματα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και χημικές ουσίες που μπορεί να είναι καρκινογόνες, ανέφερε η αστυνομική αρχή. «Ορισμένα ενέχουν κίνδυνο πνιγμού και θα μπορούσαν να καταποθούν, ενώ άλλα μπορεί να βλάψουν την ακοή ή την όραση των παιδιών», πρόσθεσε.

Μεταξύ των προϊόντων υπήρχαν παιχνίδια με κάρτες, κούκλες, παιχνίδια για τα χέρια, αξεσουάρ, φιγούρες δράσης, πλαστικά παιχνίδια κατασκευών και πλωτά παιχνίδια. Τα προϊόντα που κατασχέθηκαν κυμαίνονταν από «απομιμήσεις που είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθούν από τα γνήσια προϊόντα, έως προφανείς απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων», δήλωσε εκπρόσωπος της Europol.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Η Europol προέτρεψε τους γονείς να είναι προσεκτικοί κατά τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους και να περιορίζονται σε αξιόπιστους λιανοπωλητές, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα καταστήματα. Ενδεικτικά σημάδια μπορεί να είναι η απουσία ετικετών ασφαλείας και οδηγιών ασφαλείας σχετικά με τον κίνδυνο ανάφλεξης των υφασμάτων.

Οι αγοραστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιχνίδια με χαρακτήρες από δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές που δεν πωλούνται σε αξιόπιστα καταστήματα, καθώς αυτά ήταν δημοφιλείς επιλογές για τους παραχαράκτες, ανέφερε η Europol σε μια μακροσκελή έκθεση σχετικά με την επιχείρηση καταστολής, που ονομάζεται Operation Ludus.

Οι παραχαράκτες χρησιμοποιούν συνήθως μπαταρίες χαμηλής ποιότητας που ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς, παράγουν ρούχα για νήπια με κορδόνια περίσφιξης μακρύτερα από τα πρότυπα της ΕΕ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο να σκοντάψουν και κορδέλες σε ρούχα που ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού.

Κίνα: H κύρια χώρα προέλευσης πλαστών παιχνιδιών

Η Europol προειδοποίησε επίσης ότι τα κινεζικά πλαστά προϊόντα θα μπορούσαν να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που πέφτουν εύκολα και θα μπορούσαν να καταποθούν, όπως μαγνήτες. «Η Κίνα παραμένει η κύρια χώρα προέλευσης των πλαστών παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ». Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία χρησιμοποιούνται συχνά ως διαμετακομιστικές οδοί και εμπορικές αποθήκες μισθώνονται για την αποθήκευση των προϊόντων.

Οι επιδρομές υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη μάχη της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποτροπή της εισαγωγής προϊόντων κατώτερης ποιότητας σε πλατφόρμες όπως η Shein . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέτεινε την πίεση στην κινεζική Shein την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα ενδέχεται να αποτελεί «συστημικό κίνδυνο» για τους καταναλωτές, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από την εταιρεία, μετά την εύρεση παράνομων προϊόντων προς πώληση στην αγορά της. Η επιχείρηση της Εuropol σε 26 χώρες πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία ερευνητών από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

In two major operations, 26 countries coordinated by Europol, co-led by France, Spain, and Romania, have taken down producers and importers of counterfeit toys.



?Protect your children this holiday season by buying from reputable retailers.



Details ➡️ https://t.co/SXbj952RGf pic.twitter.com/A5aTdZhvhk — Europol (@Europol) November 27, 2025

Η Europol δήλωσε ότι η επιχείρηση Ludus δείχνει ότι τα εγκληματικά δίκτυα αποκομίζουν κέρδος από προϊόντα χαμηλού κόστους και όχι μόνο από την αγορά υψηλής ποιότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει απομιμήσεις επώνυμων τσαντών, αρωμάτων και καλλυντικών. «Τα παιχνίδια γίνονται συνεχώς στόχος λόγω της ποικιλίας και της δημοτικότητάς τους», ανέφερε η υπηρεσία, με το διαδικτυακό έγκλημα «να ενισχύεται ολοένα και περισσότερο».

Αυτό το καλοκαίρι, ο επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ εξέφρασε σοκ για την τοξικότητα και τους κινδύνους ορισμένων προϊόντων που πωλούνται από τις Shein και Temu, εν μέσω καταστολής των δημοφιλών κινεζικών πλατφορμών λιανικής πώλησης. Με 12 εκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας να εισέρχονται καθημερινά στην ΕΕ από διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής εκτός της ΕΕ, ο Mάικλ ΜακΓκραθ έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την πώληση αγαθών που παραβιάζουν κατάφωρα το νόμο.

Μεταξύ των χειρότερων παραδειγμάτων που ανέφερε ήταν οι πιπίλες για μωρά με χάντρες που πέφτουν εύκολα, οι οποίες ενέχουν κίνδυνο πνιγμού επειδή δεν έχουν την οπή που απαιτείται για να επιτρέψουν σε ένα μωρό που κατά λάθος κατάπιε μία να συνεχίσει να αναπνέει. Άλλα προϊόντα που ανέφεραν οι ευρωβουλευτές σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα περιλαμβάνουν παιδικά αδιάβροχα με τοξικές χημικές ουσίες και γυαλιά ηλίου χωρίς φίλτρο UV.

Διαβάστε επίσης