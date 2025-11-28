Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο

Ο Αγκτσά συνοδεύτηκε έξω από την πόλη σε μια μυστική εγκατάσταση για να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Ιζνίκ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο
Φύλαγε τα ρούχα σου να 'χεις τα μισά, λέει η παροιμία, και οι Τούρκοι την έκαναν πράξη αφού πριν από την επίσκεψη του Πάπα Λεόντα ΙΔ΄ στη Νίκαια για την συμπροσευχή με αφορμή την επέτειο της Συνόδου της Νίκαιας συνέλαβαν... για καλό και για κακό τον άνδρα που είχε αποπειραθεί προ ετών να δολοφονήσει έναν άλλον ποντίφικα.

Αυτό αναφέρει το ιταλικό δίκτυο Openonline.

Ο άνδρας πίσω από την επίθεση στον Πάπα Ιωάννη Παύλο (κατά κόσμον Κάρολ Βοϊτίλα) βρισκόταν υπό αστυνομική παρακολούθηση πριν από την άφιξη του Πάπα Λέοντα στο Ιζνίκ, την αρχαία πόλη της Νίκαιας.

Σύμφωνα μάλιστα με τουρκικά ΜΜΕ είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα.

Ωστόσο το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η τουρκική αστυνομία πήγε στη Νίκαια για να συλλάβει τον Μεχμέτ Αλί Αγκτσά , τον άνδρα που πυροβόλησε τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το 1981. Ο Αγκτσά, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνοδεύτηκε έξω από την πόλη σε μια μυστική εγκατάσταση για να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα η οποία θα ξεκινήσει σύντομα.

Ποιος είναι ο Αλί Αγκτσά

Ο Αλί Αγκτσά είναι ελεύθερος στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ περιστασιακά εμφανίζεται στην Ιταλία. Καταδικασμένος για την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα, ήταν ο πρωταγωνιστής της ιστορικής συνάντησης με τον Ιωάννη Παύλο Β' στις φυλακές Ρεμπίμπια στις 27 Δεκεμβρίου 1983. Οι δυο τους μίλησαν έντονα για 22 λεπτά και η συζήτηση παρέμεινε εμπιστευτική. Στις 13 Ιουνίου 2000, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Κάρλο Ατζέλιο Τσιάμπι, έδωσε χάρη στον Αλί Αγκτσά, με την έγκριση του Βατικανού.

Την επόμενη μέρα, απελάθηκε στην Τουρκία, όπου οι αρχές τον έβαλαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για να εκτίσει τα υπόλοιπα 10 χρόνια της ποινής του για τη δολοφονία ενός Τούρκου δημοσιογράφου.

