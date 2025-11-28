Γαλλία: Απαγόρευση των κινητών και στα λύκεια ανακοίνωσε ο Μακρόν

Την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα λύκεια «από την επόμενη σχολική χρονιά» ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος την Παρασκευή (28/11).

«Είναι ο τόπος όπου μαθαίνετε και ο τόπος όπου ανταλλάσσετε ιδέες», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους της εξάρτησης από τις οθόνες.

«Απαγορεύσαμε τα κινητά στα γυμνάσια. Θα επεκτείνουμε την απαγόρευση στα λύκεια την επόμενη σχολική χρονιά. Θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία που θα απευθύνεται στους γονείς. Πρέπει να τους πούμε ότι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν», δήλωσε σε μια ομάδα αναγνωστών του ομίλου Τύπου Ebra στο Mirecourt, στην επαρχία Σβογκ στα ανατολικά της χώρας. Όσον αφορά την ήδη υπάρχουσα απαγόρευση στα γυμνάσια, ο πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι «λειτουργεί αρκετά καλά».

Κατά την ίδια ομιλία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι επιθυμεί να θεσπίσει τη δυνατότητα «επείγουσας» δικαστικής δράσης κατά των «ψευδών πληροφοριών» ή του «περιεχομένου που προσβάλλει» την αξιοπρέπεια ενός ατόμου που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να είναι δυνατό το άμεσο «κατέβασμα» τους από τις πλατφόρμες.

«Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποίησα μια σύσκεψη για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, όπου ζήτησα από την κυβέρνηση να μου υποβάλει ένα σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Διευκρίνισε ότι επιθυμεί να εντάξει αυτό το νέο «έκτακτο μέτρο» στο γαλλικό δίκαιο «το συντομότερο δυνατόν».

*Με πληροφορίες από franceinfo

