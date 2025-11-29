Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων

Το ζευγάρι μετέτρεψε αρχικά το γκαράζ σε θάλαμο και στη συνέχεια έχτισε την τρίτη πτέρυγα στον κήπο. Πλέον, μπορούν να φροντίζουν έως και 40 σκαντζόχοιρους ταυτόχρονα

Η συγκινητική ιστορία ενός ζευγαριού από τη Σκωτία, των Άντι και Σάρον Λόνγκχερστ, αποδεικνύει ότι η αφοσίωση μπορεί να κάνει θαύματα. Μέσα σε σχεδόν τρία χρόνια, το ζευγάρι έχει συμβάλει στην ανάρρωση και επανένταξη πάνω από 500 ευρωπαϊκών σκαντζόχοιρων, μετατρέποντας το σπίτι τους σε ένα οργανωμένο καταφύγιο.

Από το υπνοδωμάτιο σε πλήρες κέντρο διάσωσης

Η πρωτοβουλία, που ονομάστηκε Burntisland Hedgehog Haven, ξεκίνησε το 2023 σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους. Στην αρχή, τους επιτρεπόταν να φροντίζουν έως και επτά σκαντζόχοιρους χωρίς άδεια στη Σκωτία. Όμως, μόλις μαθεύτηκε ότι υπήρχε ένα μέρος για να μεταφέρει κανείς έναν τραυματισμένο σκαντζόχοιρο, η ανάγκη για επέκταση έγινε άμεση.

Αφού μετέτρεψαν βιαστικά το γκαράζ τους, οι Λόνγκχερστς προχώρησαν σε διετή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. Σήμερα, το καταφύγιο έχει μετατραπεί σε πλήρες κέντρο διάσωσης με:

  • Ειδικό θάλαμο θεραπείας στον κήπο.

  • Μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU).

  • Περισσότερα από 40 κλουβιά αποκατάστασης.

  • Ομάδα 18 εθελοντών.

  • Τρία κέντρα διάσωσης σε όλη τη Σκωτία, συμπεριλαμβανομένης και υπηρεσίας ασθενοφόρου.

Γιατί απειλούνται οι σκαντζόχοιροι

Η ανάγκη για τέτοια καταφύγια είναι κρίσιμη, καθώς οι σκαντζόχοιροι είναι ευάλωτοι. «Οι σκαντζόχοιροι καταχωρίστηκαν ως Είδος Σχεδόν Απειλούμενο στον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN το 2024, καθώς οι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί μεταξύ 30% και 75% στις αγροτικές περιοχές από το 2000», εξηγεί η κ. Λόνγκχερστ.

Τα αργοκίνητα ζώα, με την κακή όραση, είναι συχνά θύματα τροχαίων ατυχημάτων, επιθέσεων από σκύλους, μολύνσεων από προνύμφες και τραυματισμών από εργαλεία κήπου. «Μία μέρα, το 2022, είδαμε έναν σκαντζόχοιρο να έχει καταρρεύσει σε ένα πεζοδρόμιο», αφηγείται ο κ. Λόνγκχερστ. «Ενημερώσαμε για τη διάσωσή του, αλλά μας πληροφόρησαν πως δεν μπορούσαν να τον παραλάβουν, οπότε τον οδηγήσαμε εμείς οι ίδιοι στο Κέντρο Άγριας Ζωής – μια διαδρομή 50 μιλίων μετ’ επιστροφής».

Από τότε, εμπνεύστηκαν από έναν συνταξιούχο διασώστη σκαντζόχοιρων, τον Σάντι Μπόιντ, ο οποίος τους έδωσε πολύτιμες γνώσεις και εξοπλισμό για να ξεκινήσουν.

«Δεν μπορώ να πω όχι σε έναν πονεμένο σκαντζόχοιρο»

Παρόλο που δεν είναι κτηνίατροι, η Σάρον Λόνγκχερστ παραδέχεται ότι είναι αδύνατον να αρνηθούν βοήθεια: «Αν ένας σκαντζόχοιρος χρειάζεται βοήθεια και πονάει, δεν μπορώ να πω όχι, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πάντα λέμε ότι πρέπει να βάλουμε ένα όριο, αλλά μετά έρχεται εκείνο το τηλεφώνημα και λέμε: “φέρτε τον μέσα”».

Το ζευγάρι, γονείς τριών παιδιών, μετέτρεψε αρχικά το γκαράζ σε θάλαμο και στη συνέχεια έχτισε την τρίτη πτέρυγα στον κήπο. Πλέον, μπορούν να φροντίζουν έως και 40 σκαντζόχοιρους ταυτόχρονα, με τους εθελοντές να αναλαμβάνουν τον καθημερινό καθαρισμό, ζύγισμα και έλεγχο. Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτές που χρειάζονται ακτινογραφία ή αντιβίωση, στέλνονται σε πιστοποιημένους κτηνιάτρους.

Η αποστολή τους επεκτείνεται γεωγραφικά, καλύπτοντας το Εδιμβούργο, το Lothian’s και το Fife, φτάνοντας μέχρι το Berwick και το Falkirk, ενώ παράλληλα εκπαιδεύουν το κοινό για το πώς να δημιουργεί ασφαλείς χώρους στους κήπους του.

Βραβεύσεις και αναγνώριση

Η αφοσίωση των Λόνγκχερστς έχει αναγνωριστεί ευρέως:

  • Τιμήθηκαν με το βραβείο BBC Make A Difference Award Highly Commended στην Κατηγορία Ζώων.

  • Αναδείχθηκαν «Ήρωες της Εβδομάδας» στο Channel 5 News.

  • Πέρυσι, κέρδισαν το βραβείο ‘Animal All Star’ για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβαν μνεία στο Κοινοβούλιο.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

