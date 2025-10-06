Βραζιλία: Τραυματισμένο τζάγκουαρ διασώθηκε από τη μέση ποταμού - Δείτε βίντεο

Διασώστες κατάφεραν να σώσουν ένα τραυματισμένο τζάγκουαρ στη Βραζιλία, το οποίο βρισκόταν για αρκετές ώρες στη μέση του ποταμού Ρίο Νέγκρο παλεύοντας να επιβιώσει.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, το άτυχο άγριο ζώο φαίνεται ζαλισμένο και απροσανατόλιστο ενώ προσπαθούσε να περάσει τον ποταμό, με τους διασώστες να το προσεγγίσουν με προσοχή όσο το τζάγκουαρ επιχειρεί να ανέβει σε ένα στρώμα που είναι δεμένο σε μια βάρκα.

Δείτε το βίντεο:

Στην επιχείρηση διάσωσης του άγριου ζώου συμμετείχαν πολλές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να βγάλουν με προσοχή το ζώο έξω από το νερό, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική.

