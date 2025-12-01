Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

Ρεκόρ μεταστροφών στην πίστη που προσφέρει πειθαρχία και «σκληρές αλήθειες» - Τι είναι το φαινόμενο των «Orthobros»

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, στη Νέα Υόρκη

Μια νέα έκθεση των New York Times αποκαλύπτει μια απροσδόκητη μετατόπιση στον χριστιανισμό των ΗΠΑ. Η Ανατολική Ορθοδοξία, μια παράδοση που αποτελεί περίπου το 1% του πληθυσμού, γνωρίζει απροσδόκητη αύξηση ενδιαφέροντος, με κινητήρια δύναμη νέους άνδρες που αναζητούν αυστηρότητα και «ανδρική δομή».

Το φαινόμενο των «Orthobros»

Η Ανατολική Ορθοδοξία στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ιστορικά στηριζόταν κυρίως σε κοινότητες μεταναστών από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ουκρανία, βιώνει μια άνευ προηγουμένου μεταστροφή. Κληρικοί σε όλη τη χώρα αναφέρουν «αριθμούς ρεκόρ» στις ακολουθίες και δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό υποψήφιων μεταστρεφόμενων, κάτι που ξεπερνά τις δυνατότητες του υπάρχοντος κλήρου.

Σήμερα, αναδύεται ένα κίνημα με τοπικές ρίζες, συχνά τροφοδοτούμενο από διαδικτυακές προσωπικότητες και influencers του YouTube. Το κύμα των ενθουσιωδών νεοφώτιστων έχει λάβει, μάλιστα, από τους επικριτές τον χαρακτηρισμό «Orthobros».

Ο πρωτοπρεσβύτερος Andrew Damick, Αντιοχειανός Ορθόδοξος ιερέας, περιέγραψε την εισροή «μεγάλων ομάδων νέων σε πολλές ενορίες» ως κάτι πρωτόγνωρο, τονίζοντας: «Αυτό είναι νέο έδαφος για όλους».

Η έλξη της αυστηρότητας

Η έκθεση των NYT υπογραμμίζει ότι οι νέοι αυτοί πιστοί, που χαρακτηρίζονται ως «ενεργητικοί νεοφώτιστοι, ειδικά μεταξύ των συντηρητικών νεαρών ανδρών», έλκονται από μια πιο απαιτητική έκφραση της χριστιανικής ζωής, που συχνά απηχεί θέματα που συνδέονται με το «manosphere» (ανδρική σφαίρα). Περιγράφουν την Ορθοδοξία ως μια πίστη που προσφέρει «σκληρές αλήθειες» και ενισχύει την αίσθηση της αρρενωπότητάς τους.

Βασικά στοιχεία της πίστης που έλκουν αυτούς τους άνδρες περιλαμβάνουν:

  • Ανδρική δομή και αίσθηση: Πολλοί νεοφώτιστοι σημειώνουν ότι η Ορθοδοξία «έχει μια πιο ανδρική αίσθηση» σε σχέση με άλλες χριστιανικές παραδόσεις. Οι ιερείς είναι άνδρες, μπορούν να παντρευτούν, και συχνά έχουν «μεγάλες γενειάδες και μεγάλες οικογένειες».

  • Πειθαρχία και σκληρές αλήθειες: Οι μεταστρεφόμενοι αναζητούν τη θρησκευτική αυστηρότητα. Όπως δήλωσε ο 20χρονος φοιτητής Josh Elkins, «η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη εκκλησία που καθοδηγεί πραγματικά τους άνδρες με αυστηρότητα, λέγοντας, "Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε"».

  • Αυστηρότητα λατρείας: Η πειθαρχία είναι βασικό κίνητρο. Οι νεοφώτιστοι εκφράζουν θαυμασμό για τη διάρκεια και την αυστηρότητα της Θείας Λειτουργίας, η οποία περιλαμβάνει ορθοστασία, εκτεταμένη προσκύνηση εικόνων, θυμίαμα και αυστηρό πρόγραμμα νηστειών.

  • Ανάγκη για σκοπό: Πολλοί άνδρες συνδέουν την πνευματική τους αναζήτηση με μια βαθύτερη ανάγκη για σκοπό. Ο 26χρονος Jerod Stine εξέφρασε ένα διαδεδομένο συναίσθημα: «Οι νέοι άνδρες χρειάζονται σκοπό... η κοινωνία τους λέει, "Δεν σας χρειαζόμαστε πραγματικά"».

Πολιτισμική μετατόπιση

Το μοτίβο αυτό αμφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη υπόθεση ότι οι νεότερες γενιές γίνονται ομοιόμορφα λιγότερο θρησκευόμενες. Επικαλούμενη στοιχεία του Pew Research Center, η εφημερίδα αναφέρει μια εντυπωσιακή στατιστική ανατροπή: πάνω από το 60% των Ορθοδόξων Χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άνδρες (σε σύγκριση με το 46% των Ευαγγελικών). Επιπλέον, οι Ορθόδοξες κοινότητες τείνουν να είναι νεότερες, με το 24% των ενήλικων πιστών να είναι κάτω των 30 ετών.

Αυτή η ενέργεια στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στις ΗΠΑ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση, στην οποία οι νέοι άνδρες έλκονται προς πιο παραδοσιακές και δομημένες χριστιανικές πρακτικές, μια τάση ορατή και στην Καθολική Εκκλησία, όπου μια σημαντική μειοψηφία νεότερων μελών προτιμά την Παραδοσιακή Λατινική Λειτουργία.

*Με πληροφορίες από New York Times και Greekreporter

