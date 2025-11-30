Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

Αστυνομικοί αποκλείουν το σημείο της φονικής επίθεσης στο Στόκτον της Καλιφόρνια, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν στο περιστατικό που σημειωθηκε στο Στόκτον, περίπου 60 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν το Σάββατο σε μια αίθουσα δεξιώσεων λίγο πριν τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (4 π.μ. ώρα Ελλάδος) και ο εισαγγελέας Ρον Φρέιτας ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά, σύμφωνα με το Sky News.

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι ο δράστης παραμένει ελεύθερος.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Τζέισον Λι.

The shooting in Stockton is screaming gang related from the information I am understanding.



Most mass shootings are gang related.



They just aren't in the headlines and sometimes not even in the stats. #Stockton#massshooting pic.twitter.com/b2wFV3F1HL — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) November 30, 2025

Στοχευμένη επίθεση

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

? Mass Shooting in Stockton



19 people shot, 4 children confirmed dead at a children’s party held in a banquet hall near Lucille Ave & Thornton Rd.



A total of 19 victims reported so far.#Stockton #BreakingNews pic.twitter.com/Kf3ydjK6KW — Clash Edge (@ClashEdge) November 30, 2025

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

***INFORMATIONAL UPDATE***



SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE



Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025

Νέο περιστατικό πυροβολισμών εντός 24 ωρών

Η τραγωδία στο παιδικό πάρτι συνέβη περίπου 24 ώρες μετά από πυροβολισμό που τραυμάτισε τρία άτομα μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Valley Fair Mall την Black Friday στη Σάντα Κλάρα — 130 χιλιόμετρα μακριά από το περιστατικό του Σαββάτου.

Μια λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε βίαιη όταν ο ένοπλος δράστης έβγαλε ένα όπλο και φέρεται να πυροβόλησε έναν άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Χοσέ.

Μια ενήλικη γυναίκα και μια 16χρονη κοπέλα χτυπήθηκαν από αδέσποτες σφαίρες, όπως αποκάλυψαν οι αρχές.

Και τα τρία θύματα νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Διαβάστε επίσης