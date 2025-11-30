Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

Ο δράστης παραμένει ελεύθερος

Newsbomb

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

Αστυνομικοί αποκλείουν το σημείο της φονικής επίθεσης στο Στόκτον της Καλιφόρνια, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

AP/Ethan Swope
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν στο περιστατικό που σημειωθηκε στο Στόκτον, περίπου 60 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν το Σάββατο σε μια αίθουσα δεξιώσεων λίγο πριν τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (4 π.μ. ώρα Ελλάδος) και ο εισαγγελέας Ρον Φρέιτας ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά, σύμφωνα με το Sky News.

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι ο δράστης παραμένει ελεύθερος.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Τζέισον Λι.

Στοχευμένη επίθεση

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Νέο περιστατικό πυροβολισμών εντός 24 ωρών

Η τραγωδία στο παιδικό πάρτι συνέβη περίπου 24 ώρες μετά από πυροβολισμό που τραυμάτισε τρία άτομα μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Valley Fair Mall την Black Friday στη Σάντα Κλάρα — 130 χιλιόμετρα μακριά από το περιστατικό του Σαββάτου.

Μια λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε βίαιη όταν ο ένοπλος δράστης έβγαλε ένα όπλο και φέρεται να πυροβόλησε έναν άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Χοσέ.

Μια ενήλικη γυναίκα και μια 16χρονη κοπέλα χτυπήθηκαν από αδέσποτες σφαίρες, όπως αποκάλυψαν οι αρχές.

Και τα τρία θύματα νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν για τον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες - Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Βίντεο

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Δημοψήφισμα για υποχρεωτική θητεία σε στρατό και πολιτικές υπηρεσίες για τις γυναίκες

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τέσσερις «τρομοκράτες» στη Ράφα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

12:12ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Καζακστάν κατά Κιέβου για το πλήγμα σε τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου: «Εσκεμμένη επίθεση κατά κρίσιμης σημασίας υποδομή της CPC»

12:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ξεχωρίζει το θεσσαλικό ντέρμπι, Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας | Το πρόγραμμα

11:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο - «Μετέφερε λαθραίο καύσιμο» υποστηρίζει η Τεχεράνη

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

11:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ώρα κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα σήμερα - Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Aπό τις 15 Δεκεμβρίου διαγνωστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές μέσω του My Health»

11:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες - Αύξηση ορίων φέρνει το δημογραφικό

12:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην Πορτογαλία για το «2 στα 2» στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ