Πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Παιδιά ανάμεσα στους τέσσερις νεκρούς - 10 τραυματίες
Ο δράστης παραμένει ελεύθερος
Παιδιά βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια το βράδυ του Σαββάτου (29/11).
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν στο περιστατικό που σημειωθηκε στο Στόκτον, περίπου 60 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.
Οι αστυνομικοί κλήθηκαν το Σάββατο σε μια αίθουσα δεξιώσεων λίγο πριν τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (4 π.μ. ώρα Ελλάδος) και ο εισαγγελέας Ρον Φρέιτας ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και παιδιά, σύμφωνα με το Sky News.
Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι ο δράστης παραμένει ελεύθερος.
«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Τζέισον Λι.
Στοχευμένη επίθεση
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.
«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.
«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».
Νέο περιστατικό πυροβολισμών εντός 24 ωρών
Η τραγωδία στο παιδικό πάρτι συνέβη περίπου 24 ώρες μετά από πυροβολισμό που τραυμάτισε τρία άτομα μέσα στο εμπορικό κέντρο Westfield Valley Fair Mall την Black Friday στη Σάντα Κλάρα — 130 χιλιόμετρα μακριά από το περιστατικό του Σαββάτου.
Μια λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε βίαιη όταν ο ένοπλος δράστης έβγαλε ένα όπλο και φέρεται να πυροβόλησε έναν άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Χοσέ.
Μια ενήλικη γυναίκα και μια 16χρονη κοπέλα χτυπήθηκαν από αδέσποτες σφαίρες, όπως αποκάλυψαν οι αρχές.
Και τα τρία θύματα νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.