Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε οικογενειακή συγκέντρωση

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε αίθουσα δεξιώσεων στο Στόκτον της Καλιφόρνια, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν ανακοίνωσε ότι το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 μ.μ. στο οικοδομικό τετράγωνο 1900 της οδού Lucile Avenue.

Η Χέδερ Μπρεντ, υπεύθυνη ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πυροβολισμοί ξέσπασαν κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης στην αίθουσα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «αδιανόητο».

Όπως είπε, τα θύματα είναι ηλικίας από ανήλικους έως ενήλικες.

Δεν δόθηκε ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών, ενώ αρκετοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Αρχικές ενδείξεις δείχνουν πως ενδέχεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση, αν και οι αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει ακόμα ύποπτο ούτε έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

«Η Νο1 προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι ο εντοπισμός του δράστη», τόνισε η Μπρεντ. «Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τραυματισμένα παιδιά, να έχει πληγεί οποιοσδήποτε. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και την κοινότητά μας», πρόσθεσε.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI και το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών (ATF).

Το Στόκτον, μια πόλη περίπου 320.000 κατοίκων στην κεντρική Καλιφόρνια, βρίσκεται περί τα 45 μίλια νότια του Σακραμέντο. Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι ο κυβερνήτης έχει ενημερωθεί για το «φρικτό περιστατικό».

Διαβάστε επίσης