Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες
Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες, Σάββατο, το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ' ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.
«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.
Παιδιά ανάμεσα στα θύματα
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.
Η Χέδερ Μπρεντ, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης στο Στόκτον υπήρχαν παιδιά και ενήλικες.
«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.
«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».
Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία μοιράζεται χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.