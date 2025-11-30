Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 14 άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς στη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης χθες, Σάββατο, το βράδυ στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σ' ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

The shooting in Stockton is screaming gang related from the information I am understanding.



Most mass shootings are gang related.



They just aren't in the headlines and sometimes not even in the stats. #Stockton#massshooting pic.twitter.com/b2wFV3F1HL — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) November 30, 2025

Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

Η Χέδερ Μπρεντ, εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης στο Στόκτον υπήρχαν παιδιά και ενήλικες.

? Mass Shooting in Stockton



19 people shot, 4 children confirmed dead at a children’s party held in a banquet hall near Lucille Ave & Thornton Rd.



A total of 19 victims reported so far.#Stockton #BreakingNews pic.twitter.com/Kf3ydjK6KW — Clash Edge (@ClashEdge) November 30, 2025

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

***INFORMATIONAL UPDATE***



SAN JOAQUIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE



Shortly before 6:00 p.m., our dispatch center received reports of a shooting that occurred near the 1900 block of Lucile Avenue in Stockton. We can confirm at this time that approximately 14 individuals were struck… pic.twitter.com/aqMWRWnsRa — San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) November 30, 2025

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία μοιράζεται χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε επίσης