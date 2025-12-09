Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πάπας Λέων XIV χαιρετούν τους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή τους στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Ως εγκάρδια χαρακτιρίζει το Βατικανό τη συνάντηση του Πάπα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το πρωί της Τρίτης στην παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο πριν τη συνάντηση του Ζελένσκι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, πραγματοποιεί μία άτυπη ευρωπαϊκή περιοδεία, και χθες είχε σειρά συναντήσεων στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μετώπου στήριξης έναντι των αυξανόμενων αμερικανικών πιέσεων.

Pres Zelenskyy's whirlwind tour continues, arriving in Rome this morning to meet the Pope at Castle Gandolfo.



At Villa Barberini, Ukrainian President Volodymyr Zelensky was welcomed by the vice-regent of the papal household, Augustinian Father Edward Daniang Daleng. pic.twitter.com/qczFp6n6l1 — Tim White (@TWMCLtd) December 9, 2025

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, ο Πάπας επανέλαβε τη σημασία του συνεχιζόμενου διαλόγου και τόνισε για άλλη μια φορά την «επείγουσα ελπίδα του ότι οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Επίσης ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας επανέλαβε την προθυμία του Βατικανού να φιλοξενήσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία για πιθανές διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ολοκλήρωσαν τριήμερες συνομιλίες για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά παραμένει το βασικό «αγκάθι» της παραχώρησης του Ντονμπάς στη Ρωσία, που απορρίπτουν Κίεβο και Ευρώπη.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has met with Pope Francis as part of his European diplomatic tour.



Photo: VATICAN MEDIA / AFP pic.twitter.com/SdBorU1xfl — KyivPost (@KyivPost) December 9, 2025

Στη συνάντηση οι δύο αρχηγοί κρατών συζήτησαν και για το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία στις οικογένειές τους.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους στα αγγλικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το κοινό και την υποστήριξη του Πάπα, ιδίως όσον αφορά στην επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».