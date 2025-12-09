Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγινε δεκτός στην παπική κατοικία με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και της ασφαλούς επιστροφής των παιδιών 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πάπας Λέων XIV χαιρετούν τους δημοσιογράφους κατά τη συνάντησή τους στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

AP/Andrew Medichini
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως εγκάρδια χαρακτιρίζει το Βατικανό τη συνάντηση του Πάπα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το πρωί της Τρίτης στην παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο πριν τη συνάντηση του Ζελένσκι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, πραγματοποιεί μία άτυπη ευρωπαϊκή περιοδεία, και χθες είχε σειρά συναντήσεων στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μετώπου στήριξης έναντι των αυξανόμενων αμερικανικών πιέσεων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, ο Πάπας επανέλαβε τη σημασία του συνεχιζόμενου διαλόγου και τόνισε για άλλη μια φορά την «επείγουσα ελπίδα του ότι οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Επίσης ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας επανέλαβε την προθυμία του Βατικανού να φιλοξενήσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία για πιθανές διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ολοκλήρωσαν τριήμερες συνομιλίες για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά παραμένει το βασικό «αγκάθι» της παραχώρησης του Ντονμπάς στη Ρωσία, που απορρίπτουν Κίεβο και Ευρώπη.

Στη συνάντηση οι δύο αρχηγοί κρατών συζήτησαν και για το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία στις οικογένειές τους.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους στα αγγλικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το κοινό και την υποστήριξη του Πάπα, ιδίως όσον αφορά στην επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στο δίχρονο που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο της οικογένειας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο 

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Βραβείο για τη Eurolife FFH στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025

12:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τα μεσάνυχτα σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης social media από νέους κάτω των 16 ετών

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικό δίλημμα: Χωριό ή πόλη - Εσύ τι ψηφίζεις;

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Θαμμένη» σε 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων - Κρύβουν νάρκες και 10.000 σορούς παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια

12:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Φαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσέφεραν ΣΦΕΕ και Ερυθρός Σταυρός σε 4 δομές στη Λαμία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια ασυνήθιστη κοσμική έκρηξη διάρκειας επτά ωρών - Το μυστήριο της προέλευσής της

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση της Elbit για την έρευνα στο ΝΑΤΟ: Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα - 20 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ