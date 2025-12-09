Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες
Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγινε δεκτός στην παπική κατοικία με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο θέμα των αιχμαλώτων πολέμου, αλλά και της ασφαλούς επιστροφής των παιδιών
Ως εγκάρδια χαρακτιρίζει το Βατικανό τη συνάντηση του Πάπα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το πρωί της Τρίτης στην παπική κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, λίγο πριν τη συνάντηση του Ζελένσκι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.
Ο Ουκρανός πρόεδρος, πραγματοποιεί μία άτυπη ευρωπαϊκή περιοδεία, και χθες είχε σειρά συναντήσεων στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ευρωπαϊκού μετώπου στήριξης έναντι των αυξανόμενων αμερικανικών πιέσεων.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, ο Πάπας επανέλαβε τη σημασία του συνεχιζόμενου διαλόγου και τόνισε για άλλη μια φορά την «επείγουσα ελπίδα του ότι οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Επίσης ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας επανέλαβε την προθυμία του Βατικανού να φιλοξενήσει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία για πιθανές διαπραγματεύσεις.
Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ολοκλήρωσαν τριήμερες συνομιλίες για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά παραμένει το βασικό «αγκάθι» της παραχώρησης του Ντονμπάς στη Ρωσία, που απορρίπτουν Κίεβο και Ευρώπη.
Στη συνάντηση οι δύο αρχηγοί κρατών συζήτησαν και για το ζήτημα των αιχμαλώτων πολέμου, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία στις οικογένειές τους.
Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους στα αγγλικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το κοινό και την υποστήριξη του Πάπα, ιδίως όσον αφορά στην επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το «ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».