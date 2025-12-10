Φλόριντα: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, καθώς ένα μικρό αεροσκάφος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση «πέφτοντας» πάνω σε αυτοκίνητο και οδηγώντας την οδηγό του στο νοσοκομείο, το βράδυ της Δευτέρας (08/12).

Σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα σε αυτοκίνητο, αποτυπώθηκε η στιγμή που το μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε πάνω στο όχημα που οδηγούσε μία 57χρονη γυναίκα.

'OH MY GOODNESS': A small plane crashes into a car on a Florida highway after reportedly losing engine power, dash cam video shows.



The driver of the car, a 57-year-old woman, suffered minor injuries and was taken to the hospital. pic.twitter.com/YA3vCyLUiR — Fox News (@FoxNews) December 10, 2025

Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το όχημα της 57χρονης υπέστη σημαντικές ζημιές από τη σύγκρουση. Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα

