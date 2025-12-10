Φλόριντα: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο
Μία 57χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τρομακτικές στιγμές έζησαν οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα, καθώς ένα μικρό αεροσκάφος προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση «πέφτοντας» πάνω σε αυτοκίνητο και οδηγώντας την οδηγό του στο νοσοκομείο, το βράδυ της Δευτέρας (08/12).
Σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα σε αυτοκίνητο, αποτυπώθηκε η στιγμή που το μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε πάνω στο όχημα που οδηγούσε μία 57χρονη γυναίκα.
Η γυναίκα υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford και Renault συνεργάζονται για δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης
10:33 ∙ LIFESTYLE
Βασίλης Μπισμπίκης: «Θεά μου» έγραψε σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή
07:41 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!
06:28 ∙ WHAT THE FACT