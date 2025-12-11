Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν αύριο στο Τουρκμενιστάν

Φωτ. Αρχείου - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του συνεδρίου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στις 3 Ιουλίου 2024.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι «ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αύριο στο Τουρκμενιστάν».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί το Τουρκμενιστάν για να συμμετάσχει στο Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας, το οποίο διοργανώνεται για τον εορτασμό της 30ής επετείου από την μόνιμη ουδετερότητα του Τουρκμενιστάν και της ανακήρυξης του 2025 ως Διεθνούς Έτους Ειρήνης και Ασφάλειας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τουρκμενιστάν.

Εκτός από τον Ερντογάν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει επίσης διμερείς συνομιλίες στο Τουρκμενιστάν. Σε ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι ο Πούτιν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στο Τουρκμενιστάν αύριο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Αύριο, ο πρόεδρος Πούτιν θα βρίσκεται στο Ασγκαμπάτ για συνομιλίες. Το Διεθνές Φόρουμ Ειρήνης και Ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στο Τουρκμενιστάν με την ευκαιρία του Διεθνούς Έτους Ειρήνης και Ασφάλειας. Ο πρόεδρος έχει επίσης προγραμματίσει διάφορες διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο αυτού του φόρουμ».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Πεσκόφ απάντησε: «Είναι προγραμματισμένη».







