Νεκρός 53χρονος - Δεκάδες διασώσεις καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει Ισραήλ και Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές εντόπισαν άνδρα με υποθερμία στη Νετάνια, ενώ 14 άνθρωποι διασώθηκαν από παγιδευμένα οχήματα - Η Γάζα επλήγη σφοδρά από την καταιγίδα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Παλαιστίνιοι διασχίζουν έναν πλημμυρισμένο δρόμο μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Χαν Γιούνις, νότια της Λωρίδας της Γάζας, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025. 

AP
Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει για δεύτερη ημέρα να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στο Ισραήλ και Γάζα, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο ενός 53χρονου και να πραγματοποιούν δεκάδες διασώσεις σε πλημμυρισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας γείτονας ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ένας άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του. Οι διασώστες εντόπισαν σημάδια υποθερμίας, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ έπεσε κάτω από τους 10°C, με την έντονη βροχόπτωση να πλημμυρίζει δρόμους και καταστήματα. Στη Γιαβνέ, 14 άνθρωποι διασώθηκαν από οκτώ διαφορετικά σημεία, καθώς τα οχήματά τους παγιδεύτηκαν από τα νερά. Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν πλημμυρισμένο σούπερ μάρκετ, αλλά και δρόμους, όπου ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν με λέμβους.

Πρωτοφανής βροχόπτωση

Σύμφωνα με το Ynet, στην Ασντόντ σημειώθηκαν 24,4 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, από τις 12:00 έως τις 13:00, ενώ στο Hakfar HaYarok, κοντά στο Τελ Αβίβ, καταγράφηκαν 28,9 χιλιοστά την επόμενη ώρα. Οι υπηρεσίες πρώτης διάσωσης της χώρας ανέφεραν δεκάδες κλήσεις από οδηγούς στη ζώνη της Σφελά, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους.

Μεταξύ των περιστατικών τραυματισμού, δύο κορίτσια περίπου 10 ετών στο Ρισόν Λεζιόν χτυπήθηκαν ελαφρά από δέντρο που έπεσε στον σχολικό χώρο και διακομίστηκαν στο Shamir Medical Center.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρά φαινόμενα στις κεντρικές και νότιες ακτές . Έκανε λόγο για 100–150 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ενώ σε ισχύ τέθηκε και «πορτοκαλί προειδοποίηση» για πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές, το νότιο Ισραήλ, τη Νεγκέβ

Χιόνια στον βορρά, μεγάλα προβλήματα στη Γάζα

Στον βορρά, η κακοκαιρία Byron έφερε πυκνή χιονόπτωση στο όρος Χερμόν και στις γύρω κορυφές. Από την Τετάρτη, ο αρχηγός του IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επέβαλε περιορισμούς: απαγόρευση υπαίθριων ασκήσεων, περιορισμένη έξοδο για τους στρατιώτες και περιορισμό των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στις απολύτως αναγκαίες. Τα μέτρα ισχύουν έως την Παρασκευή στις 06:00.

Η κακοκαιρία έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τη Γάζα, όπου χιλιάδες κάτοικοι ζουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα λόγω του πολέμου που ξεπερνά τα δύο χρόνια. Βίντεο από την περιοχή έδειξαν καταυλισμούς να πλημμυρίζουν, με οικογένειες να παλεύουν να παραμείνουν στεγνές και ζεστές. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχθηκε πάνω από 2.500 κλήσεις για φθορές σε σκηνές και καταλύματα και ζήτησε άμεση αποστολή κινητών οικίσκων.

Την ίδια ώρα, κάλεσε τους εκτοπισμένους να ανοίγουν αυλάκια γύρω από τις σκηνές τους ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η κακοκαιρία Byron θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, πριν εξασθενήσει το μεσημέρι με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο.

* Με πληροφορίες από Times of Israel

