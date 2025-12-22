Συναγερμός στο Spotify: Επίθεση από χάκερ, έκλεψαν δεδομένα από 86 εκατ. τραγούδια

Η ομάδα πειρατών Anna’s Archive, γνωστή για τη δημιουργία της μεγαλύτερης ανοιχτής βιβλιοθήκης βιβλίων, ανακοίνωσε ότι κατάφερε να υποκλέψει τη βιβλιοθήκη του Spotify. Οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε 86 εκατ. αρχεία ήχου και εκατοντάδες εκατ. γραμμές μεταδεδομένων.

Η Spotify έχει ήδη επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπο της ομάδας χάκερ, οι επιτιθέμενοι σχεδιάζουν να διανείμουν ένα σύνολο δεδομένων συνολικού μεγέθους περίπου 300 terabyte μέσω torrents.

Περιλαμβάνει 256 εκατ. γραμμές μεταδεδομένων (ονόματα κομματιών, καλλιτέχνες, άλμπουμ) και 86 εκατ. αρχεία ήχου που αποκτήθηκαν παρακάμπτοντας την προστασία DRM.

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, μόνο η βάση δεδομένων μεταδεδομένων έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ, τα ίδια τα αρχεία προετοιμάζονται για κυκλοφορία σε δίκτυα P2P.

Εκπρόσωποι του Spotify σημείωσαν ότι η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση «παράνομων τακτικών για την παράκαμψη του DRM» από τρίτους. Η εταιρεία προσπαθεί επί του παρόντος να προσδιορίσει την πλήρη έκταση της ευπάθειας, όπως τόνισαν σε σχόλιο προς το Billboard.

Οι χάκερ δικαιολογούν αυτά τα «χτυπήματα» ως πράξη «διατήρησης της ανθρώπινης κουλτούρας».

«Φυσικά, το Spotify δεν διαθέτει όλη τη μουσική του κόσμου, αλλά είναι μία εξαιρετική αρχή», ανέφεραν οι ακτιβιστές σε ανακοίνωση. Υποστηρίζουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν είναι ένα αξιόπιστο μέρος για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση γνώσης, οπότε η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου αρχείου είναι απαραίτητη για την ιστορία.