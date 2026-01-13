«Απόβαση» αγροτών στο Παρίσι: Τρακτέρ στην αψίδα του Θριάμβου - Βίντεο

Οι επικριτές της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur υποστηρίζουν ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Νότια Αμερική, τα οποία ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ λόγω ανεπαρκών ελέγχων

«Απόβαση» αγροτών στο Παρίσι: Τρακτέρ στην αψίδα του Θριάμβου - Βίντεο

Τρακτέρ μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026.

Εκατοντάδες τρακτέρ έκαναν «απόβαση» τα ξημερώματα της Τρίτης (13/01) στη γαλλική πρωτεύουσα, σε μία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι απαιτούν από την κυβέρνηση Μακρόν «συγκεκριμένες και άμεσες ανέργειες» για την υποστήριξη του κλάδου τους.

Μια πρώτη φάλαγγα από περίπου δεκαπέντε τρακτέρ μπήκε στο Παρίσι λίγο πριν τις 6 το πρωί (7 π.μ. ώρα Ελλάδας) και σύντομα την ακολούθησαν δεκάδες άλλα οχήματα. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της γαλλικής πρωτεύουσας, συνολικά 150 τρακτέρ έχουν ήδη εισέλθει στην πόλη, ενώ ο συνολικός αριθμός των τρακτέρ ανέρχεται σε περίπου 350, αναφέρει η Le Monde.

Η κινητοποίηση έχει ως στόχο να φέρει αρκετές εκατοντάδες τρακτέρ στο Παρίσι. Μπαίνοντας από την Porte Dauphine και συνοδευόμενα από φορτηγά, τα τρακτέρ θα διασχίσουν τις μεγάλες αρτηρίες της πρωτεύουσας. Στις 6:15 π.μ., ανέβαιναν προς την λεωφόρο Foch με κατεύθυνση την Αψίδα του Θριάμβου, κορνάροντας δυνατά. «Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα», «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει τροφή», αναγραφόταν σε μια πινακίδα που κρεμόταν σε ένα από τα τρακτέρ.

Η δράση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της ένωσης αγροτών (FNSEA) του Παρισιού, ενός οργανισμού που περιλαμβάνει την Ιλ-ντε-Φρανς και τα διαμερίσματα των γειτονικών περιοχών της πρωτεύουσας, με σκοπό να απαιτήσει τη λήψη μέτρων και να υπερασπιστεί την «απειλούμενη» επισιτιστική κυριαρχία, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου. Αυτό το βήμα έρχεται λίγες μέρες μετά τις δυναμικές δράσεις της Coordination rurale και της Confédération paysanne, αλλά και μετά από επιχειρήσεις που στοχεύσαν τη Δευτέρα τα γαλλικά λιμάνια – σύμβολο του ελεύθερου εμπορίου – καθώς και τους αυτοκινητόδρομους.

Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Mercosur το Σάββατο (17/01) στην Παραγουάη να πλησιάζει, οι κινητοποιήσεις των αγροτών που αντιτίθενται στη συμφωνία συνεχίζονται στη Γαλλία. Στη Χάβρη, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, έχουν στηθεί μπλόκα με καμένα ελαστικά, κορμούς δέντρων και μερικά τρακτέρ, χωρίς όμως να εμποδίζεται η δραστηριότητα: από το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες «ελέγχουν» τα φορτηγά και επαληθεύουν την προέλευση των προϊόντων.

Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στην ανακάλυψη «αλευριού από το εξωτερικό, σούπας με ταϊλανδέζικα λαχανικά, προϊόντων που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής με τα δικά μας», δήλωσε στο AFP ο Justin Lemaître, γενικός γραμματέας της οργάνωσης Jeunes Agriculteurs en Seine-Maritime (Νέοι Αγρότες της Σεν-Μαριτίμ), ζητώντας «οι εισαγωγές να πληρούν τα πρότυπα παραγωγής μας».

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν πάνω από 25 χρόνια, την θεωρούν απαραίτητη για την ενίσχυση των εξαγωγών, τη στήριξη της οικονομίας της Ευρώπης και την ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με τη Νότια Αμερική σε ένα κλίμα παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Ωστόσο, οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αυτή θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, τα οποία ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ λόγω ανεπαρκών ελέγχων.

