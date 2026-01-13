ΝYT: Μυστικό αεροσκάφος «μεταμφιεσμένο» σε πολιτικό έκανε την πρώτη επίθεση σε ναρκόπλοιο

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε ένα μυστικό αεροσκάφος βαμμένο ώστε να μοιάζει με πολιτικό αεροπλάνο στην πρώτη του επίθεση σε ένα σκάφος που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με αξιωματούχους. Το αεροσκάφος μετέφερε επίσης τα πυρομαχικά του μέσα στην άτρακτο, αντί να είναι ορατά κάτω από τα φτερά του, είπαν.

Η μη στρατιωτική εμφάνιση είναι σημαντική, σύμφωνα με νομικούς ειδικούς, επειδή η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι θανατηφόρες επιθέσεις της σε πλοία είναι νόμιμες - όχι οι δολοφονίες - επειδή ο pρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με καρτέλ ναρκωτικών.

Οι νόμοι των ένοπλων συγκρούσεων όμως απαγορεύουν στους μαχητές να προσποιούνται ότι είναι πολίτες για να ξεγελάσουν τους αντιπάλους ώστε να χαλαρώσουν την άμυνά τους και στη συνέχεια να τους επιτεθούν και να τους σκοτώσουν. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου που ονομάζεται «δολιότητα».

Ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Steven J. Lepper, πρώην αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι αν το αεροσκάφος είχε βαφτεί με τρόπο που να συγκαλύπτει τη στρατιωτική του φύση και είχε πλησιάσει αρκετά ώστε να το δουν οι επιβαίνοντες —ξεγελώντας τους ώστε να μην συνειδητοποιήσουν ότι έπρεπε να προβούν σε ενέργειες αποφυγής ή να παραδοθούν για να επιβιώσουν— αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου σύμφωνα με τα πρότυπα των ένοπλων συγκρούσεων.

«Η συγκάλυψη της ταυτότητας αποτελεί στοιχείο δολιότητας», είπε. «Εάν το αεροσκάφος που πετάει από πάνω δεν είναι αναγνωρίσιμο ως μαχητικό αεροσκάφος, δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε πολεμική δραστηριότητα».

Το αεροσκάφος πετούσε αρκετά χαμηλά ώστε οι επιβαίνοντες να το δουν, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν δει ή έχουν ενημερωθεί για το βίντεο παρακολούθησης από την επίθεση. Το σκάφος είχε γυρίσει πίσω προς τη Βενεζουέλα, προφανώς αφού είδε το αεροπλάνο, πριν από την πρώτη επίθεση.

Δύο επιζώντες της αρχικής επίθεσης φάνηκαν αργότερα να χαιρετούν το αεροσκάφος αφού σκαρφάλωσαν σε ένα αναποδογυρισμένο κομμάτι του κύτους, προτού ο στρατός τους σκοτώσει σε μια επόμενη επιδρομή που βύθισε και τα συντρίμμια. Δεν είναι σαφές εάν οι αρχικοί επιζώντες γνώριζαν ότι η έκρηξη στο σκάφος τους είχε προκληθεί από πυραυλική επίθεση.

Έκτοτε, ο στρατός έχει στραφεί στη χρήση αναγνωρίσιμων στρατιωτικών αεροσκαφών για επιθέσεις σε σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των drones MQ-9 Reaper, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτά τα αεροσκάφη πέταξαν αρκετά χαμηλά ώστε να γίνουν ορατά. Σε μια επίθεση με σκάφος τον Οκτώβριο, δύο επιζώντες μιας αρχικής επίθεσης κολύμπησαν μακριά από τα συντρίμμια και έτσι απέφυγαν να σκοτωθούν από μια επόμενη επίθεση στα απομεινάρια του σκάφους τους. Ο στρατός τους διέσωσε και τους επέστρεψε στις χώρες καταγωγής τους, την Κολομβία και τον Ισημερινό.

Τα στρατιωτικά εγχειρίδια των ΗΠΑ σχετικά με το δίκαιο του πολέμου συζητούν εκτενώς την προδοσία, λέγοντας ότι περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου ένας μαχητής προσποιείται ότι είναι άμαχος, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος «να παραμελήσει να λάβει προφυλάξεις που διαφορετικά θα ήταν απαραίτητες». Ένα εγχειρίδιο του Ναυτικού των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι νόμιμοι μαχητές στη θάλασσα χρησιμοποιούν επιθετική βία «εντός των ορίων της στρατιωτικής τιμής, ιδίως χωρίς να καταφεύγουν σε προδοσία» και τονίζει ότι οι διοικητές έχουν «καθήκον» να «διακρίνουν τις δικές τους δυνάμεις από τον άμαχο πληθυσμό».

Το γραφείο Τύπου της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Φρανκ Μ. Μπράντλεϊ , ο οποίος διηύθυνε την επιχείρηση στις 2 Σεπτεμβρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει τη φύση των αεροσκαφών που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Ωστόσο, το Πεντάγωνο επέμεινε σε ανακοίνωσή του ότι το οπλοστάσιό του έχει υποβληθεί σε νομικό έλεγχο για συμμόρφωση με τους νόμους περί ένοπλων συγκρούσεων.

«Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα τυπικών και μη τυπικών αεροσκαφών ανάλογα με τις απαιτήσεις της αποστολής», δήλωσε ο Kingsley Wilson, γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, απαντώντας σε ερωτήσεις των New York Times. «Πριν από την ανάπτυξη και την αξιοποίηση κάθε αεροσκάφους, υποβάλλονται σε αυστηρή διαδικασία προμηθειών για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία, τις πολιτικές και τους κανονισμούς του υπουργείου, καθώς και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων».

Δεν είναι σαφές τι ήταν το αεροσκάφος. Ενώ πολλοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν ήταν βαμμένο σε κλασικό στρατιωτικό στυλ, αρνήθηκαν να διευκρινίσουν πώς ακριβώς έμοιαζε. Ερασιτέχνες λάτρεις της παρατήρησης αεροπλάνων δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Reddit στις αρχές Σεπτεμβρίου από αυτό που φαινόταν να είναι ένα από τα τροποποιημένα 737 αεροσκάφη του στρατού, βαμμένο λευκό με μπλε λωρίδα και χωρίς στρατιωτικά διακριτικά, στο αεροδρόμιο St. Croix στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Άνθωποι με γνώση του θέματος παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν βαμμένο στο συνηθισμένο στρατιωτικό γκρι χρώμα και δεν έφερε στρατιωτικά διακριτικά. Ωστόσο, είπαν ότι ο αναμεταδότης του μετέδιδε ή «κραύγαζε» τη στρατιωτική του ταυτότητα μέσω ραδιοσημάτων. Αρκετοί εμπειρογνώμονες του δικαίου του πολέμου δήλωσαν ότι αυτό δεν θα καθιστούσε νόμιμη τη χρήση ενός τέτοιου αεροσκάφους υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς οι άνθρωποι στο σκάφος πιθανότατα δεν διέθεταν εξοπλισμό για να λάβουν το σήμα.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί αρκετά αεροσκάφη που είναι κατασκευασμένα σε πολιτικές ατράκτους — συμπεριλαμβανομένων τροποποιημένων Boeing 737 και Cessna turboprop — και μπορούν να εκτοξεύσουν πυρομαχικά από εσωτερικές αποθήκες όπλων χωρίς ορατό εξωτερικό οπλισμό. Τέτοια αεροσκάφη είναι συνήθως βαμμένα γκρι και έχουν στρατιωτικά διακριτικά, αλλά στρατιωτικοί ιστότοποι και ιστότοποι εντοπισμού αεροπλάνων δείχνουν ότι μερικά είναι βαμμένα λευκά και έχουν ελάχιστα διακριτικά. Ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 123 ανθρώπους σε 35 επιθέσεις σε σκάφη , συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της 2ας Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις είναι νόμιμες και ότι οι άνθρωποι στα σκάφη είναι «μαχητές» επειδή ο Τραμπ έκανε λόγο για μία λεγόμενη μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση - που σημαίνει πόλεμος εναντίον ενός μη κρατικού παράγοντα - μεταξύ των ΗΠΑ και μιας μυστικής λίστας 24 εγκληματικών συμμοριών και καρτέλ ναρκωτικών που έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.

