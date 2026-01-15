Συμφωνεί με τον Τραμπ το Κρεμλίνο: «Ο Ζελένσκι είναι που καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης.

Τραμπ: Η Ουκρανία «λιγότερο έτοιμη» για συμφωνία

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την σχεδόν τετραετή εισβολή του στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν πιο συγκρατημένος.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία». Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Τα σχόλια του Τραμπ δείχνουν ανανεωμένη απογοήτευση με τον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι έχουν εδώ και καιρό μια ασταθή σχέση, αν και οι επαφές τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία. Κατά καιρούς, ο Τραμπ ήταν πιο πρόθυμος να δεχθεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν από ό,τι οι ηγέτες ορισμένων συμμάχων των ΗΠΑ, απογοητεύοντας το Κίεβο, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους Αμερικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Διαβάστε επίσης