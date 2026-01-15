Ρωσία: Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο από έκρηξη σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης - Βίντεο

Τέσσερα άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έκρηξη και πυρκαγιά στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών στη Σικτιβκάρ, στη Δημοκρατία Κόμι της βορειοδυτικής Ρωσίας.

Συνολικά εννέα άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της αυτόνομης επαρχίας.

«Σήμερα, εννέα άτομα τραυματίστηκαν σε έκρηξη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης στο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του Υπουργείου Εσωτερικών στο Σικτιβκάρ. Άλλα 200 άτομα έπρεπε να εκκενωθούν λόγω του έντονου καπνού. Δέκα ομάδες ασθενοφόρων, εκ των οποίων δύο ήταν μονάδες εντατικής θεραπείας, ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό. Οι τραυματίες νοσηλεύτηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο της Δημοκρατίας Κόμι και στο Νοσοκομείο της πόλης Ezhvin. Ένα άτομο αρνήθηκε τη νοσηλεία και έλαβε περίθαλψη στο σημείο του περιστατικού. Η κατάσταση τεσσάρων ασθενών είναι εξαιρετικά σοβαρή. Οι τραυματίες λαμβάνουν όλη την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη», αναφέρεται στην ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όλοι οι τραυματίες από την έκρηξη είναι μαθητές του κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης, αναφέρει το πρακτορείο TASS.

