Άμστερνταμ: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε κοινόχρηστη δομή φοιτητών και προσφύγων

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική βία και κακοποίηση έρχονται στο φως σχετικά με τη συγκατοίκηση φοιτητών και προσφύγων σε κτιριακό συγκρότημα στο Άμστερνταμ. Συνολικά 125 φοιτητές και φοιτήτριες φέρονται να έζησαν επί χρόνια σε συνθήκες φόβου και ανασφάλειας, όταν υποχρεώθηκαν να μοιραστούν την ίδια στέγη με περίπου 100 πρόσφυγες.

Η υπόθεση αφορά το συγκρότημα Stek Oost και εκτυλίχθηκε σε βάθος πενταετίας, από το 2019 και έπειτα. Η συγκατοίκηση είχε παρουσιαστεί από τις τοπικές αρχές ως καινοτόμος λύση τόσο στο στεγαστικό πρόβλημα όσο και στην ένταξη των προσφύγων στην ολλανδική κοινωνία, με στόχο την ανάπτυξη στενότερων κοινωνικών σχέσεων.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που προβλήθηκε από ολλανδικό τηλεοπτικό σταθμό και δημοσιεύματα της Daily Mail, το εγχείρημα εξελίχθηκε προβληματικά. Φοιτητές κατήγγειλαν επανειλημμένα περιστατικά σεξουαλικών επιθέσεων, παρενόχλησης, απειλών και σωματικής βίας, ενώ έγινε λόγος ακόμη και για ομαδικό βιασμό.

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Ένοικοι περιέγραψαν σκηνές έντασης στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ένας φοιτητής ανέφερε ότι απειλήθηκε με μεγάλο κουζινομάχαιρο. Παρά τις καταγγελίες, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν αντέδρασαν έγκαιρα.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που αναφέρθηκε με το ψευδώνυμο «Αμάντα». Όπως κατήγγειλε, το 2019 βιάστηκε από Σύρο πρόσφυγα, ο οποίος την είχε καλέσει στο δωμάτιό του με την πρόφαση ότι θα παρακολουθούσαν ταινία. Όταν επιχείρησε να φύγει, την εμπόδισε και τη βίασε. Παρά την καταγγελία της στην αστυνομία, η υπόθεση τέθηκε αρχικά στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Λίγους μήνες αργότερα, άλλη ένοικος κατήγγειλε τον ίδιο άνδρα, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια των γυναικών στο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπήρχε νομική δυνατότητα απομάκρυνσής του. Τελικά συνελήφθη το 2022 και καταδικάστηκε το 2024 σε τριετή φυλάκιση για δύο βιασμούς.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το καλοκαίρι του 2023, η διαχειρίστρια εταιρεία ενημερώθηκε για καταγγελία ομαδικού βιασμού σε διαμέρισμα του συγκροτήματος. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνολικά είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ από το άνοιγμα του συγκροτήματος το 2018 έχουν καταγραφεί πολλαπλά παρόμοια περιστατικά.

Υπάλληλοι της περιφέρειας του Άμστερνταμ αναγνώρισαν ότι συχνά η παραβατική συμπεριφορά σε τέτοιες δομές δημιουργεί φόβο, ωστόσο τόνισαν πως το ισχύον νομικό πλαίσιο δυσχεραίνει την απομάκρυνση ατόμων από τις κατοικίες τους.

Παρά τις πιέσεις, οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να κλείσουν το συγκρότημα το 2023. Η λειτουργία του αναμένεται να τερματιστεί το 2028, με τη λήξη της σύμβασης. Μέχρι τότε, εργαζόμενοι και φοιτητές δηλώνουν ψυχικά και σωματικά εξαντλημένοι από την εμπειρία.

Όπως ανέφερε εργαζόμενη στη δομή, «ο φόβος και η ευθύνη για την ασφάλεια όλων μάς είχαν καταβάλει. Πολλά βράδια δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ανησυχώντας για το τι μπορεί να συμβεί».