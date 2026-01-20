Ένας χρόνος Τραμπ: Τα 25 πράγματα που άλλαξε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμπλήρωσε έναν χρόνο στον Λευκό Οίκο με την κυβέρνησή του να τονίζει ότι πέτυχε κάθε σημαντική προεκλογική δέσμευση που υποσχέθηκε τους τελευταίους 12 μήνες. Η δεύτερη θητεία του 47ου Προέδρου αποδείχθηκε μια καταιγίδα εκτελεστικών αποφάσεων, πολλές από τις οποίες έλαβαν χώρα μακριά από τα πρωτοσέλιδα, αλλά με βαθύτατες επιπτώσεις στη δομή του κράτους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε περισσότερα σε έναν χρόνο από ό,τι πολλοί πρόεδροι σε οκτώ χρόνια. Τήρησε κάθε σημαντική προεκλογική υπόσχεση — την ασφάλεια των συνόρων, τον τερματισμό της πληθωριστικής κρίσης του Μπάιντεν, την υπογραφή των μεγαλύτερων φορολογικών περικοπών στην ιστορία για τη μεσαία τάξη, τον τερματισμό της ανοησίας του DEI (ποικιλομορφία, ισότητα, ένταξη) και την αποκατάσταση της αμερικανικής ισχύος στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στο Fox News.

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, η Αμερική είναι ασφαλέστερη, ισχυρότερη και πιο ευημερούσα από ποτέ, και τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», πρόσθεσε. Ο Τραμπ έχει υπογράψει περισσότερα από 225 εκτελεστικά διατάγματα — ξεπερνώντας το σύνολο των 220 τέτοιων διαταγμάτων που υπέγραψε κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του στην πρώτη του κυβέρνηση, τα οποία έχουν προωθήσει την ατζέντα του, η οποία εκτείνεται από την καταστολή της μετανάστευσης έως τον καθαρισμό των πόλεων των ΗΠΑ από το έγκλημα και την «απελευθέρωση» της ενέργειας των ΗΠΑ μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ακριβώς έναν χρόνο από την ορκωμοσία Τραμπ, η χώρα και ο κόσμος βρίσκονται σε κατάσταση «δημιουργικού σοκ». Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπήρξε μια απλή συνέχεια της πρώτης, αλλά μια συστηματική και ταχύτατη επιχείρηση αποδόμησης του ομοσπονδιακού κράτους όπως το γνωρίζαμε.

Με ένα επιτελείο αποφασισμένο να εφαρμόσει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» χωρίς τους δισταγμούς του παρελθόντος, ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε το εκτελεστικό προνόμιο ως το κύριο εργαλείο άσκησης πολιτικής, παρακάμπτοντας συχνά το Κογκρέσο και προκαλώντας μια θύελλα δικαστικών προσφυγών. Από την οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα μέχρι την πλήρη αναθεώρηση των κοινωνικών προτύπων και της δημόσιας υγείας, ο περασμένος χρόνος σημαδεύτηκε από ριζικές τομές. Το δόγμα του Τραμπ για το 2025-2026 σε 25 σημεία που άλλαξαν την Αμερική τον τελευταίο χρόνο:

Διακυβέρνηση & Θεσμοί

1. Ίδρυση του DOGE: Με επικεφαλής τον Έλον Μασκ, το «Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» ξεκίνησε σαρωτικές περικοπές στις ομοσπονδιακές δαπάνες και τη γραφειοκρατία.

2. Μαζικές Απολύσεις: Εφαρμογή του "Schedule F", που μετατρέπει χιλιάδες μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους σε πολιτικά διορισμένους, επιτρέποντας την απόλυσή τους.

3. Μετονομασία Μνημείων: Επαναφορά ονομάτων της Συνομοσπονδίας σε στρατιωτικές βάσεις και τοποθέτηση του ονόματος "Tραμπ" σε νέα κυβερνητικά προγράμματα και κτίρια.

4. Έλεγχος των Πάρκων: Άμεση παρέμβαση στη διαχείριση των δημοτικών γηπέδων γκολφ της Ουάσινγκτον και άλλων ομοσπονδιακών χώρων αναψυχής.

5. Απονομή Χάριτος για τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου: Μαζική απονομή χάριτος στους καταδικασθέντες για τα γεγονότα στο Καπιτώλιο, επεκτείνοντάς την και σε παράπλευρα αδικήματα

Μετανάστευση & Ασφάλεια

6. Μαζικές Απελάσεις: Έναρξη της μεγαλύτερης επιχείρησης απέλασης στην ιστορία των ΗΠΑ, με χρήση στρατιωτικών πόρων και της Εθνοφρουράς.

7. Κατάργηση "αυτόματης υπηκοότητας": Εκτελεστικό διάταγμα που αμφισβητεί την αυτόματη απόδοση υπηκοότητας (Birthright Citizenship) σε παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος

8. Υποχρεωτική Κράτηση: Νέα πολιτική που απαιτεί τη φυλάκιση σχεδόν κάθε μετανάστη που εισέρχεται στη χώρα χωρίς βίζα, χωρίς δικαίωμα εγγύησης.

9. Τέλος στους «Ονειροπόλους»: Κατάργηση της προστασίας για τους λεγόμενους "Dreamers" -τους ανθρώπους που μεταφέρθηκαν παρατύπως στις ΗΠΑ ως παιδιά- οδηγώντας χιλιάδες νέους εκτός συστημάτων υγείας και εργασίας

10. Βάση δεδομένων «Οι χειρότεροι των Χειρότερων»: Δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων με εγκληματικές δραστηριότητες αλλοδαπών.

Οικονομία & Εμπόριο

11. Οριζόντιοι Δασμοί: Επιβολή δασμών 10-20% σε όλες τις εισαγωγές και έως 60% στα κινεζικά προϊόντα.

12. Τέλος στην εξαίρεση «De Minimis»: Κατάργηση της δασμολογικής εξαίρεσης για μικροδέματα κάτω των 800 δολαρίων, πλήττοντας πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein.

13. «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο»: Ένα γιγαντιαίο νομοσχέδιο που συνδυάζει φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις με αυστηρές περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα.

14. Όριο στα Επιτόκια: Πρόταση για ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για την καταπολέμηση του κόστους διαβίωσης.

15. Κρυπτονομίσματα: Νομιμοποίηση των Stablecoins και δημιουργία εθνικού αποθέματος σε Bitcoin.

Υγεία & Κοινωνική Πολιτική

16. Agenda «MAHA» (Make America Healthy Again): Υπό τον Robert F. Kennedy, Jr., ξεκίνησε η αναθεώρηση των προτύπων τροφίμων και η αμφισβήτηση των υφιστάμενων προγραμμάτων εμβολιασμού.

17. Περιορισμοί στο Obamacare: Κατάργηση επιδοτήσεων για νόμιμους μετανάστες και αλλαγές στους κανόνες κάλυψης.

18. Απαγόρευση Επέμβασης στο Γενετικό Φύλο: Ομοσπονδιακός αποκλεισμός της πρόσβασης σε ορμονοθεραπείες και επεμβάσεις σε ανηλίκους.

19. Τέλος στις Δοκιμές σε Ζώα: Σταδιακή κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα στα κυβερνητικά εργαστήρια.

20. AI στην Υγεία: Άρση των περιορισμών στην ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ενέργεια & Εξωτερική Πολιτική

21. Drill, Baby, Drill": Μαζική αδειοδότηση γεωτρήσεων σε ομοσπονδιακά εδάφη και στην Αλάσκα

22. Αποχώρηση από Συμφωνίες: Δεύτερη αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

23. Πυρηνική Ενέργεια στη Σελήνη: Επιτάχυνση του προγράμματος για την εγκατάσταση αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030

24. Σύλληψη Μαδούρο: Στρατιωτική επιχείρηση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα

25. Διευθέτηση στην Ουκρανία: Πίεση για άμεση κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα εδαφικές παραχωρήσεις, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ.

