Πρόσκληση Τραμπ στην Ινδία για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα, εν μέσω εμπορικών τριβών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε πρόσκληση στην Ινδία να συμμετάσχει στο νέο του εγχείρημα με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, με αρχικό επίκεντρο τη Γάζα. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο πρέσβης της Ουάσινγκτον στο Νέο Δελχί, Σέρτζιο Γκορ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, επικαλούμενος σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν η Ινδία θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διαβουλεύσεων.

Η πρωτοβουλία Τραμπ περιλαμβάνει προσκλήσεις προς περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Πακιστάν, γειτονική χώρα της Ινδίας. Η κυβέρνηση του Πακιστάν δήλωσε νωρίτερα ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόσκληση προς την Ινδία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Νέου Δελχί–Ουάσινγκτον δοκιμάζονται, μετά την αποτυχία σύναψης εμπορικής συμφωνίας που θα μείωνε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα. Σήμερα, οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ επιβαρύνονται με δασμούς που φτάνουν το 50%, από τους υψηλότερους παγκοσμίως.

Το κατά πόσο η Ινδία θα επιλέξει να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ενδέχεται να αποτελέσει ένδειξη για τη μελλοντική πορεία των διμερών σχέσεων, αλλά και για τον ρόλο που επιθυμεί να διαδραματίσει στη διεθνή διπλωματία γύρω από τη σύγκρουση στη Γάζα.