Explainer: Το σχέδιο Κούσνερ για τη Γάζα - Το κεφάλαιο, οι φάσεις, οι στόχοι και οι κίνδυνοι

Το σχέδιο φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Γάζα από μια ισοπεδωμένη εμπόλεμη ζώνη σε έναν περιφερειακό οικονομικό κόμβο έως το 2035

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ μιλάει μετά την υπογραφή του καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. 

Το σχέδιο που παρουσίασε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ το μεσημέρι της Πέμπτης στο World Economic Forum στο Νταβός φιλοδοξεί να μετατρέψει τη Γάζα από μια ισοπεδωμένη εμπόλεμη ζώνη σε έναν περιφερειακό οικονομικό κόμβο έως το 2035.

Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, για το οποίο όπως χαρακτηριστικά τονίσθηκε από τον ίδιο τον Κούσνερ δεν υπάρχει«plan B». Και το οποίο όπως εμφατικά τόνισε στηρίζεται σε μια βασική προϋπόθεση: Ασφάλεια μέσω αποστρατιωτικοποίησης και πλήρη πολιτικό έλεγχο της μετάβασης. Διότι δίχως αυτά, είναι σαφές ότι το σχέδιο δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί.

Ο «πλήρης πολιτικός έλεγχος» φυσικά υπονοεί ότι δημοκρατικές διαδικασίες δεν πρόκειται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα στη Γάζα.

Τα χρήματα που θα χρειαστούν

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας - που έχει κυριολεκτικά σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί από τον πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισράηλ - εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 25 δισ. δολάρια. Το ποσό αφορά:

  • βασικές υποδομές (νερό, ρεύμα, αποχέτευση),
  • δημόσιες υπηρεσίες,
  • μεταφορές και logistics,
  • αστική και τουριστική ανάπτυξη.

Επιπλέον:

  • 1,5 δισ. δολάρια κατευθύνονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης,
  • 3 δισ. δολάρια προβλέπονται για επενδυτικό ταμείο εμπορικών ζωνών, επιχειρηματικών περιοχών και μικροεπιχορηγήσεων.

Στόχος, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάσθηκε είναι η δημιουργία πάνω από 500.000 θέσεων εργασίας και η αύξηση του ΑΕΠ της Γάζας σε πάνω από 10 δισ. δολάρια, με μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 13.000 δολαρίων.

Με τι σειρά θα γίνουν τα έργα

Το σχέδιο είναι αυστηρά δομημένο σε συγκεκριμένες φάσεις και ξεκινά από τον νότο, προχωρώντας βήμα-βήμα προς τον βορρά:

  • Φάση 1 - Ράφα & Χαν Γιούνις: Επανεκκίνηση μέσω του ανοίγματος του περάσματος της Ράφα και πρώτων έργων κατοικίας και υποδομών.
  • Φάση 2 - Επέκταση Χαν Γιούνις: Αστική ανάπτυξη και ενίσχυση βασικών υπηρεσιών.
  • Φάση 3 - Κεντρικά προσφυγικά στρατόπεδα: Μετασχηματισμός πυκνοκατοικημένων περιοχών στις οποία Παλαιστίνιοι ζουν σε προσφυγικά στρατόπεδα σε λειτουργικές αστικές ζώνες.
  • Φάση 4 - Πόλη της Γάζας: Ανασυγκρότηση του αστικού πυρήνα και διοικητικών λειτουργιών.

Αυστηρός όρος για την ανάπτυξη της κάθε μιας από τις περιοχές που αναφέρονται είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη παραδώσει τον οπλισμό της.

Το σχέδιο για τη Νέα Γάζα, που παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ

Το σχέδιο για τη Νέα Γάζα, που παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ

Το σχέδιο για τη Νέα Γάζα, που παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ

Τι ακριβώς θα χτιστεί

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • νέο λιμάνι και αεροδρόμιο,
  • τριμερές πέρασμα στη Ράφα,
  • σιδηροδρομική γραμμή εμπορευμάτων και υποδομές logistics που θα εξυπηρετούν ολόκληρη την περιοχή,
  • δίκτυο κεντρικών και περιφερειακών οδών,
  • τουριστική ζώνη κατά μήκος της ακτής με 180 μικτής χρήσης πύργους, τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικούς σκοοπούς.
  • βιομηχανικές ζώνες άνω των 25 τ.χλμ. για data centers και προηγμένη μεταποίηση.

Ποιος είναι ο στρατηγικός σκοπός

Ο τελικός στόχος, όπως αποτυπώθηκε στη σχετική παρουσίαση, συνοψίζεται στο δίπτυχο «Peace & Prosperity» δηλαδή «Ειρήνη και Ευμάρεια». Η λογική του σχεδίου είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας και οι ξένες επενδύσεις θα λειτουργήσουν ως μόνιμος μηχανισμός σταθερότητας, αντικαθιστώντας τη διαρκή παραγωγή κρίσεων μεταξύ Γάζας και Ισραήλ.

Παράλληλα, το σχέδιο συνδέεται πολιτικά με τη δημιουργία του Board of Peace από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενός οργάνου που φιλοδοξεί να εποπτεύει όχι μόνο τη Γάζα αλλά και άλλες περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα διεθνείς συγκρούσεις. Στις οποίες μια ανακωχή μπορεί να μην είναι τίποτε παραπάνω παρά ένα διάλειμμα ανάμεσα στην συνέχιση των εχθροπαξιών.

Γάζα - Χαν Γιουνίς - Καταστροφή

Παλαιστίνιοι περπατούν σε έναν δρόμο που περιβάλλεται από κτίρια που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

AP

Ποια είναι τα βασικά εμπόδια

Τα ρίσκα είναι πολλαπλά:

  • η μερική εφαρμογή της εκεχειρίας,
  • η συνεχιζόμενη παρουσία ένοπλων δομών,
  • οι πολιτικές αντιδράσεις από κράτη που βλέπουν το «Συμβούλιο της Ειρήνης» ως υποκατάστατο διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ,
  • η απουσία του Ισραήλ από την τελετή υπογραφής,
  • το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση και στην ασφάλεια.

Κάθε τι από τα παραπάνω θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση το σύνολο του σχεδίου. Για το οποίο δεν υπάρχει, όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε «plan B».

