Νικολάι Μλαντένοφ: Ο άγνωστος διπλωμάτης που «έκλεψε» τη θέση του Μπλερ από το Συμβούλιο για τη Γαζα

Για μήνες, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη επιλογή για να «τρέξει» το σχέδιο διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Είχε σχεδόν επισήμως ανακοινωθεί από τις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά η έντονη αντίδραση των αραβικών χωρών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα δεν επέτρεψε το να είναι αυτός που θα αναλάβει το «τιμόνι» του Συμβουλίου. Παρά το ότι ο Μπλερ διατηρεί ρόλο στο συμβούλιο ειρήνης, δεν θα αποτελέσει το πρόσωπο-κλειδί επί του πεδίου.

Ο σχετικά άγνωστος Νικολάι Μλαντένοφ

Το απαιτητικό χαρτοφυλάκιο που θα έπαιρνε ο Τόνι Μπλέρ τελικά, αναλαμβάνει ο 53χρονος Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών (2010–2012) και Άμυνας (2009–2010) της Βουλγαρίας.

Στο παρελθόν υπήρξε ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το καθοριστικό του πλεονέκτημα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι η θητεία του ως ειδικού απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή την περίοδο 2015–2020.

Ο πρόεδρος Τραμπ του ανέθεσε να επιβλέψει τη διοίκηση της Γάζας επί του εδάφους ως ύπατος εκπρόσωπος, καθώς η παρελθούσα υπηρεσία του στην περιοχή είχε αφήσει αρκετούς από τους συνομιλητές του τότε πλήρως ικανοποιημένους.

Αποδοχή και από τους Παλαιστίνιους

Ο Μλαντένοφ θεωρείται «αποδεκτός» τόσο από τους Παλαιστίνιους όσο και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι συνήθως αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό πρόσωπα συνδεδεμένα με τον ΟΗΕ, καθώς έχουν αρκετές φορές επιτεθεί κατά του Οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι βοηθά οργανώσεις όπως η Χαμάς.

Κατά τη θητεία του πάντως στην Ιερουσαλήμ άφησε θετικές εντυπώσεις σε βασικούς παράγοντες και από τις δύο πλευρές. Το 2021, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς τού απένειμε το Μεγάλο Άστρο του Τάγματος της Ιερουσαλήμ για τη συμβολή του στην ειρήνη. Παρόλα αυτά ως διπλωμάτης, είχε ρόλο στη διαμόρφωση των Συμφωνιών του Αβράαμ, διατηρώντας παράλληλα στενούς δεσμούς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Ήταν αυτές ακριβώς οι «σχέσεις» του που θεωρούνται κρίσιμες για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

