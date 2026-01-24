Κολοράντο: Σχέδιο για την επανένταξη του αδηφάγου έπειτα από έναν αιώνα απουσίας

Οι αρχές άγριας ζωής του Κολοράντο δρομολογούν ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επαναφορά του αδηφάγου (wolverine) στο φυσικό του περιβάλλον, έναν αιώνα μετά την εξαφάνισή του από την πολιτεία. Το θηλαστικό αυτό, το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των ικτιδών (κουναβιών), είχε κυνηγηθεί μέχρις εσχάτων στην περιοχή.

Η στρατηγική της επανένταξης

Μετά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας το 2024, η υπηρεσία Colorado Parks and Wildlife (CPW) ανακοίνωσε τη σύσταση του «Σχεδίου Αποκατάστασης Αδηφάγου». Στόχος είναι η μεταφορά περίπου 45 ατόμων με ευρεία γενετική βάση, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του είδους.

«Το Κολοράντο διαθέτει εξαιρετικούς βιότοπους και έχουμε την ευκαιρία να διασώσουμε ένα είδος που λείπει από την πολιτεία μας», δήλωσε ο πρώην γερουσιαστής Πέρι Γουίλ, εισηγητής της αρχικής νομοθεσίας.

Οικολογικά οφέλη και ανησυχίες των κτηνοτρόφων

Σε αντίθεση με την αμφιλεγόμενη επανένταξη των γκρίζων λύκων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αδηφάγοι δεν αποτελούν απειλή για το ζωικό κεφάλαιο. Με βάρος 10 έως 15 κιλά, οι αδηφάγοι είναι μοναχικοί θηρευτές που τρέφονται κυρίως με πτώματα ζώων.

Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο προβλέπει:

Συγκεκριμένες περιοχές απελευθέρωσης: Σε υψηλά υψόμετρα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Πάρκου Rocky Mountain και της οροσειράς San Juan.

Αποζημιώσεις: Διασφάλιση πόρων για τους κτηνοτρόφους σε περίπτωση απώλειας ζώου.

Επιστημονική τεκμηρίωση: Μελέτες για τη φέρουσα ικανότητα της γης, καθώς ένας ενήλικος αρσενικός μπορεί να ελέγχει περιοχή έως και 1.300 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμμαχοι τα χιονοδρομικά κέντρα

Ενώ η κτηνοτροφική βιομηχανία παραμένει επιφυλακτική, ο κλάδος του τουρισμού και των χιονοδρομικών κέντρων στηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία. Η Μέλανι Μιλς, διευθύνουσα σύμβουλος της Colorado Ski Country USA, χαιρέτισε τη δέσμευση της CPW για τη διατήρηση του «εμβληματικού αυτού είδους», τονίζοντας ότι οι ανησυχίες του κλάδου έχουν εισακουστεί.

Εάν το σχέδιο ευοδωθεί, το Κολοράντο αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 100 αδηφάγους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού πληθυσμού του είδους στις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης