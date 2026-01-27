Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία
Στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, ενεπλάκη μίνι μπας που εκτελούσε τη διαδρομή Ελλάδα – Γαλλία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -κατά πληροφορίες- σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 - E70 στη Ρουμανία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο τζαμαϊκανός ντράμερ Σλάι Ντάνμπαρ, θρύλος της ρέγκε
14:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο περιφερειακός λόγω εκτροπής νταλίκας
14:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA - Οι κύριες κατηγορίες
14:07 ∙ ΚΟΣΜΟΣ