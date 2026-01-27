Τραγωδία στην άσφαλτο με οπαδούς του ΠΑΟΚ – Τουλάχιστον 6 νεκροί και 3 τραυματίες στη Ρουμανία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους -κατά πληροφορίες- σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση του ενός να κρίνεται ως σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 - E70 στη Ρουμανία.