Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

Δημήτρης Δρίζος

Βανδαλισμούς με «ανατριχιαστικά αποκρυφιστικά σύμβολα» υπέστη ο τάφος του φιλοσόφου Ντέιβιντ Χιουμ, καθώς και δύο ακόμη μνημεία, σε ιστορικό κοιμητήριο του Εδιμβούργου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στους ξεναγούς της πόλης.

Η ανακάλυψη στο Old Calton burial ground έγινε από ξεναγό, ο οποίος εντόπισε ζωγραφιές και αντικείμενα που παραπέμπουν σε τελετουργίες. Ανάμεσά τους, υπήρχε ένα σχέδιο που απεικόνιζε μια γυμνή γυναίκα να κρατά αιματωμένο μαχαίρι στραμμένο προς ένα μωρό με θηλιά στον λαιμό, καθώς και κωδικοποιημένα μηνύματα γραμμένα πάνω σε κόκκινη ηλεκτρολογική ταινία, κολλημένη στο μαυσωλείο του Χιουμ και σε δύο γειτονικές ταφόπλακες.

Ο ξεναγός απέστειλε φωτογραφίες του βανδαλισμού στον δήμο του Εδιμβούργου, περιγράφοντας τα σύμβολα ως «σατανιστικά». Παράλληλα, ομάδα στην πλατφόρμα Telegram, που ισχυριζόταν ότι ευθύνεται για βανδαλισμούς τάφων σε μη κατονομαζόμενα κοιμητήρια, ανήρτησε φωτογραφίες με τις ίδιες ζημιές σε κανάλι που αργότερα διαγράφηκε.

Αναρτήσεις και σκοτεινά μηνύματα

Στο ίδιο κανάλι κοινοποιήθηκαν και άλλες εικόνες με εξίσου disturbing σχέδια, όπως μια γυμνή γυναίκα να κρατά το αιματωμένο κεφάλι ενός μωρού. Κάτω από μία από τις φωτογραφίες, μέλος της ομάδας σχολίασε: «Για EH1;», αναφορά στον ταχυδρομικό κώδικα που καλύπτει την ιστορική Παλιά Πόλη του Εδιμβούργου.

Η ομάδα δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από περίεργα αντικείμενα που βρέθηκαν στο Old Calton, όπως καρφιά σφυρηλατημένα μέσα από κόκκινα κεριά, σύμβολα γραμμένα με κιμωλία και κόκκινη ταινία με τη φράση «anti meta physical front». Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται κόκκινο κερί με τέσσερα καρφιά περασμένα διαμπερώς, ενισχύοντας το κλίμα τελετουργικού.

Ο δήμος του Εδιμβούργου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάλυψη από κάμερες CCTV στο σημείο, ενώ το περιστατικό δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία, καθώς οι ζημιές θεωρήθηκαν προσωρινές. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινοτήτων, Μάργκαρετ Γκράχαμ, δήλωσε: «Είμαι συγκλονισμένη που το ιστορικό κοιμητήριο Old Calton βανδαλίστηκε. Μόλις το περιστατικό αναφέρθηκε, οι υπηρεσίες μας απομάκρυναν αμέσως τα αντικείμενα και από τότε δεν έχει σημειωθεί άλλο παρόμοιο συμβάν».

Το email που άνοιξε τον φάκελο

Η αναφορά του ξεναγού προς τον δήμο ήρθε στο φως μέσω αιτήματος ελευθερίας πληροφόρησης (FoI), το οποίο αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Scotsman. Στο email της 19ης Νοεμβρίου 2025, ο ξεναγός έγραφε: «Σε περίπτωση που δεν έχει ήδη περιέλθει σε γνώση σας, σήμερα κατά τη διάρκεια ξενάγησης στο κοιμητήριο Old Calton εντόπισα κάποια ανησυχητικά αποκρυφιστικά αντικείμενα προσαρτημένα στο μαυσωλείο του Ντέιβιντ Χιουμ (επισυνάπτω φωτογραφίες). Αφαίρεσα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να παραμείνω λόγω των επισκεπτών μου, οπότε υποθέτω ότι θα θελήσετε να στείλετε άμεσα συνεργείο. Η ίδια η κατασκευή είχε επίσης βαμμένα κάποια σατανικά (;) σύμβολα».

Ένας χώρος με βαριά ιστορία

Το κοιμητήριο του 18ου αιώνα είναι κατηγορίας Α διατηρητέο μνημείο και αποτελεί τον τόπο ταφής σημαντικών μορφών της σκωτσέζικης ιστορίας, όπως ο επιστήμονας Τζον Πλέιφερ, ο ζωγράφος Ντέιβιντ Άλαν και ο ίδιος ο Χιουμ. Το μαυσωλείο του φιλοσόφου έχει σχεδιαστεί από τον διάσημο αρχιτέκτονα Ρόμπερτ Άνταμ.

Ο Ντέιβιντ Χιουμ υπήρξε κορυφαίος φιλόσοφος του Διαφωτισμού και ιστορικός. Το όνομά του βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο το 2020, όταν κτίριο του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου που έφερε το όνομά του μετονομάστηκε μετά τις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter, λόγω παλαιότερων σχολίων του για ζητήματα φυλής.

Κλείσιμο του κοιμητηρίου και φόβοι για την ασφάλεια
Ο δήμος έχει αναγκαστεί να κλείνει το κοιμητήριο Old Calton, καθώς και το γειτονικό New Calton, τις βραδινές ώρες, έπειτα από σειρά καταγγελιών για αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ίδιο αίτημα FoI αποκάλυψε ότι τον Μάιο του προηγούμενου έτους ξεναγοί είχαν αναφέρει «επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς και επιθετική συμπεριφορά από ομάδες εφήβων, με ορισμένες περιπτώσεις να κλιμακώνονται σε σωματική βία, συμπεριλαμβανομένων ρίψεων πετρών προς το προσωπικό και τους επισκέπτες».

Σε απάντηση καταγγελίας τον περασμένο Αύγουστο για το κλείδωμα των πυλών τη νύχτα, ο δήμος υπερασπίστηκε την απόφαση, σημειώνοντας: «Έχουν καταγραφεί αρκετές σοβαρές επιθέσεις και τραυματισμοί τουριστών και η αστυνομία δεν είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στον αριθμό των κλήσεων που λαμβάνει».

«Φύγαμε τρέχοντας»

Ξεναγός που δραστηριοποιείται στο Old Calton δήλωσε στον Guardian ότι στις 16 Ιανουαρίου, στις 10 το βράδυ, είδε μια «παράξενη» συγκέντρωση έξω από το μαυσωλείο του Χιουμ, την ώρα που οι πύλες του κοιμητηρίου ήταν κλειδωμένες. Σύμφωνα με την περιγραφή του, τέσσερις άνδρες με μακριές λευκές ρόμπες ήταν γονατιστοί και άναβαν κεριά.

«Δεν έχω ιδέα τι έκαναν. Απλώς φύγαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε», ανέφερε ο ξεναγός, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Υπήρχαν αρκετά κεριά μέσα στο μαυσωλείο και πλέον υπάρχουν πάντα φυτά φασκόμηλου κοντά του. Έχω προειδοποιήσει όλους τους συναδέλφους να προσέχουν. Κάποιες φορές έχουμε ιδιωτικές νυχτερινές ξεναγήσεις και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο».

Το περιστατικό αναδεικνύει τα αυξανόμενα προβλήματα ασφάλειας σε έναν από τους πιο φορτισμένους ιστορικά χώρους του Εδιμβούργου, θέτοντας ερωτήματα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και για την ασφάλεια όσων εργάζονται και επισκέπτονται τα ιστορικά κοιμητήρια της πόλης.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

