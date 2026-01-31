Ιράν: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Οι Ιρανοί «κρύβουν» με στέγες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις από τους δορυφόρους 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιράν: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Planet Labs PBC
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κλιμακώνεται μέσω των απειλών Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση, δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν μία ανησυχητική εξέλιξη, καθώς δείχνουν δραστηριότητα σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν πέρυσι από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Iran Nuclear

Οι εικόνες από το Planet Labs PBC δείχνουν ότι στέγες έχουν χτιστεί πάνω από δύο κατεστραμμένα κτίρια στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν και του Νατάνζ, η πρώτη σημαντική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε από δορυφόρο σε οποιαδήποτε από τις πληγείσες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας μετά τον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο.

Αυτά τα καλύμματα εμποδίζουν τους δορυφόρους να δουν τι συμβαίνει στο έδαφος - αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος για τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να παρακολουθούν τις τοποθεσίες καθώς το Ιράν έχει εμποδίσει την πρόσβαση.

Το Ιράν δεν έχει συζητήσει δημόσια τη δραστηριότητα στις δύο τοποθεσίες. Ο ΔΟΑΕ, δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Iran Nuclear

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει τα ερείπια του πιλοτικού εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων στο πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025

Planet Labs PBC

Οι νέες στέγες δεν φαίνεται να αποτελούν ένδειξη ανοικοδόμησης που ξεκινά στις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, είπαν ειδικοί που εξέτασαν τις τοποθεσίες. Αντίθετα, είναι πιθανό να αποτελούν μέρος των προσπαθειών του Ιράν «να αξιολογήσει εάν βασικά περιουσιακά στοιχεία - όπως περιορισμένα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού - επέζησαν από τα χτυπήματα», δήλωσε η Andrea Stricker, η οποία μελετά το Ιράν για το Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών με έδρα την Ουάσιγκτον, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Τεχεράνη.

«Θέλουν να μπορούν να φτάσουν σε οποιαδήποτε ανακτημένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να φτάσουν χωρίς το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να δουν τι επέζησε», είπε.

Πριν από την έναρξη ενός πολέμου 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία είχε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμά της. Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Η Δύση και ο ΔΟΑΕ λένε ότι το Ιράν είχε οργανωμένο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων μέχρι το 2003.

Iran Nuclear

Το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ισφαχάν στις 7 Δεκεμβρίου 2025

Planet Labs PBC

Η τοποθεσία Νατάνζ, περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, είναι ένας συνδυασμός υπέργειων και υπόγειων εργαστηρίων που έκαναν το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη του Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή του αερίου ουρανίου που τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές για να περιστραφεί και να καθαριστεί. Μια τρίτη τοποθεσία, το Fordo, περίπου 95 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, στέγαζε μια τοποθεσία εμπλουτισμού κάτω από ένα βουνό.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του περασμένου έτους, το Ισραήλ στόχευσε πρώτα τις τοποθεσίες, ακολουθούμενο από αμερικανικά πλήγματα με βόμβες και πυραύλους κρουζ Tomahawk. Τα χτυπήματα των ΗΠΑ «υποβάθμισαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ανέφερε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, αν και οι λεπτομέρειες για τις ζημιές ήταν δύσκολο να βρεθούν δημόσια.

Iran Nuclear

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Planet Labs PBC

Το Ιράν δεν επέτρεψε στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επισκεφθούν τις τοποθεσίες μετά τις επιθέσεις.

Οι εικόνες του Planet Labs PBC δείχνουν ότι το Ιράν άρχισε τον Δεκέμβριο να χτίζει μια στέγη πάνω από το κατεστραμμένο εργοστάσιο. Ολοκλήρωσε τις εργασίες στην οροφή μέχρι το τέλος του μήνα. Το Ιράν δεν έχει παράσχει καμία δημόσια αναγνώριση αυτού του έργου. Το ηλεκτρικό σύστημα του Νατάνζ φαίνεται να εξακολουθεί να είναι κατεστραμμένο. Το Ιράν φαίνεται επίσης να συνεχίζει τις εργασίες εκσκαφής που ξεκίνησε το 2023 στο όρος Kūh-e Kolang Gaz Lā. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σωρούς βρωμιάς από την ανασκαφή να μεγαλώνουν σε μέγεθος. Πιστεύεται ότι κατασκευάζει μια νέα υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση εκεί.

Ο Sean O'Connor, ειδικός στην εταιρεία πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Janes, συμφώνησε ότι ο στόχος ήταν πιθανό «να αποκρύψει τη δραστηριότητα και όχι, ας πούμε, να επισκευάσει ή να ξαναχτίσει μια δομή για χρήση».

Άλλες εργασίες συνεχίζονται στο Ιράν

Από το τέλος του πολέμου, το Ιράν εργάστηκε για την ανασύσταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, ανοικοδομώντας τοποθεσίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του AP. Αυτό περιελάμβανε εργασία σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα γνωστό ως Parchin, ακριβώς στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν εργάζεται για την ανοικοδόμηση μιας τοποθεσίας στο Parchin που προσδιορίζεται από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας ως «Taleghan 2». Το Ισραήλ κατέστρεψε την τοποθεσία σε αεροπορική επιδρομή τον Οκτώβριο του 2024.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν την κατασκευή του "Taleghan 2" τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Janes σημείωσε ομοίως την κατασκευή, όπως και το ινστιτούτο.

«Αυτό έχει ανασυσταθεί πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Lewis Smart, αναλυτής της Janes που μελετά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Επεκτείνεται για να το κάνει δυνητικά πιο ανθεκτικό σε επιθέσεις διείσδυσης και βομβαρδισμούς. ... Ένα αρκετά μεγάλο δοχείο συγκράτησης τοποθετείται στην εγκατάσταση, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές υψηλής εκρηκτικότητας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εξέλιξη στο Ιράν - Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

21:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στην ομάδα

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε δύο φάσεις θα επηρεαστεί η Αττική

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Τροχαίο με λύκο στην Ηράκλεια Λαμίας

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: «Λύγισε» και το Περιστέρι ο Ολυμπιακός - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία - Προκάλεσε ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα, απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Από την Επιχείρηση Νύχι του Αετού στο «Δόγμα του Σατανά»: Πώς η κρίση ομήρων του 1979 άλλαξε για πάντα τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει με τους 44 κληρονόμους - Σε Λευκορωσίδα φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ καταστροφής: Πιτσιρίκα γκρεμίζει πύργο από 63.000 σουβέρ μπύρας που προοριζόταν για Γκίνες

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι οδηγοί μετέτρεψαν σε «πίστα» τη Μουδανιών και τον Περιφερειακό

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Super League: Σοβαρεύτηκε στο τέλος και νίκησε η ΑΕΚ

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 91 του το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Καρχαρίας ακρωτηρίασε και σκότωσε 13χρονο σε δημοφιλή παραλία

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεξελέγη στη θέση του Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ

20:22ΕΘΝΙΚΑ

Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

20:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο νεαρός με τραύμα από μαχαίρι

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: «Άλωσε» το Περιστέρι με Φούντα και βλέπει… Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Η διαθήκη 2 ημέρες πριν πεθάνει με τους 44 κληρονόμους - Σε Λευκορωσίδα φίλη του 50 εκατ. δολάρια και το «Pedo Island»

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

21:58ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σε δύο φάσεις θα επηρεαστεί η Αττική

18:05ΚΑΙΡΟΣ

«Κόκκινος συναγερμός» σε 4 Περιφέρειες για την κακοκαιρία που θα πλήξει αύριο τη χώρα

20:22ΕΘΝΙΚΑ

Ο «βατραχάνθρωπος των Ιμίων» ξεσπά: «Ανοίξαμε την κερκόπορτα για το γκριζάρισμα του Αιγαίου»

19:24WHAT THE FACT

H Αριάνα Γκράντε με έξι δάχτυλα στο εξώφυλλο της Vogue Japan

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 91 του το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ακριτίδης

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Κωνσταντινίδης - Η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η ανάλυση της κακοκαιρίας της 1ης Φεβρουαρίου – Οι 9 περιοχές που θα σαρώσει

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεξελέγη στη θέση του Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρθηκε το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» πριν καν προβληθεί στη Νότια Αφρική

12:07LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη: Πέθανε ο σύντροφός της

21:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Θρασύτατη ληστεία Ρομά στο Μενίδι με το κόλπο του.... λογιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ