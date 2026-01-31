Ιράν: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν δραστηριότητα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κλιμακώνεται μέσω των απειλών Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση, δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν μία ανησυχητική εξέλιξη, καθώς δείχνουν δραστηριότητα σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν πέρυσι από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εικόνες από το Planet Labs PBC δείχνουν ότι στέγες έχουν χτιστεί πάνω από δύο κατεστραμμένα κτίρια στις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν και του Νατάνζ, η πρώτη σημαντική δραστηριότητα που παρατηρήθηκε από δορυφόρο σε οποιαδήποτε από τις πληγείσες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας μετά τον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο.

Αυτά τα καλύμματα εμποδίζουν τους δορυφόρους να δουν τι συμβαίνει στο έδαφος - αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος για τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να παρακολουθούν τις τοποθεσίες καθώς το Ιράν έχει εμποδίσει την πρόσβαση.

Το Ιράν δεν έχει συζητήσει δημόσια τη δραστηριότητα στις δύο τοποθεσίες. Ο ΔΟΑΕ, δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει τα ερείπια του πιλοτικού εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων στο πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού του Ιράν στο Νατάνζ, στις 3 Δεκεμβρίου 2025 Planet Labs PBC

Οι νέες στέγες δεν φαίνεται να αποτελούν ένδειξη ανοικοδόμησης που ξεκινά στις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, είπαν ειδικοί που εξέτασαν τις τοποθεσίες. Αντίθετα, είναι πιθανό να αποτελούν μέρος των προσπαθειών του Ιράν «να αξιολογήσει εάν βασικά περιουσιακά στοιχεία - όπως περιορισμένα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού - επέζησαν από τα χτυπήματα», δήλωσε η Andrea Stricker, η οποία μελετά το Ιράν για το Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών με έδρα την Ουάσιγκτον, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Τεχεράνη.

«Θέλουν να μπορούν να φτάσουν σε οποιαδήποτε ανακτημένα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να φτάσουν χωρίς το Ισραήλ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να δουν τι επέζησε», είπε.

Πριν από την έναρξη ενός πολέμου 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία είχε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμά της. Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Η Δύση και ο ΔΟΑΕ λένε ότι το Ιράν είχε οργανωμένο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων μέχρι το 2003.

Το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ισφαχάν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 Planet Labs PBC

Η τοποθεσία Νατάνζ, περίπου 220 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, είναι ένας συνδυασμός υπέργειων και υπόγειων εργαστηρίων που έκαναν το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη του Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή του αερίου ουρανίου που τροφοδοτείται σε φυγοκεντρητές για να περιστραφεί και να καθαριστεί. Μια τρίτη τοποθεσία, το Fordo, περίπου 95 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, στέγαζε μια τοποθεσία εμπλουτισμού κάτω από ένα βουνό.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου του περασμένου έτους, το Ισραήλ στόχευσε πρώτα τις τοποθεσίες, ακολουθούμενο από αμερικανικά πλήγματα με βόμβες και πυραύλους κρουζ Tomahawk. Τα χτυπήματα των ΗΠΑ «υποβάθμισαν σημαντικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», ανέφερε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, αν και οι λεπτομέρειες για τις ζημιές ήταν δύσκολο να βρεθούν δημόσια.

Αυτή η δορυφορική εικόνα από την Planet Labs PBC δείχνει το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ιράν, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 Planet Labs PBC

Το Ιράν δεν επέτρεψε στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ να επισκεφθούν τις τοποθεσίες μετά τις επιθέσεις.

Οι εικόνες του Planet Labs PBC δείχνουν ότι το Ιράν άρχισε τον Δεκέμβριο να χτίζει μια στέγη πάνω από το κατεστραμμένο εργοστάσιο. Ολοκλήρωσε τις εργασίες στην οροφή μέχρι το τέλος του μήνα. Το Ιράν δεν έχει παράσχει καμία δημόσια αναγνώριση αυτού του έργου. Το ηλεκτρικό σύστημα του Νατάνζ φαίνεται να εξακολουθεί να είναι κατεστραμμένο. Το Ιράν φαίνεται επίσης να συνεχίζει τις εργασίες εκσκαφής που ξεκίνησε το 2023 στο όρος Kūh-e Kolang Gaz Lā. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν σωρούς βρωμιάς από την ανασκαφή να μεγαλώνουν σε μέγεθος. Πιστεύεται ότι κατασκευάζει μια νέα υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση εκεί.

Ο Sean O'Connor, ειδικός στην εταιρεία πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Janes, συμφώνησε ότι ο στόχος ήταν πιθανό «να αποκρύψει τη δραστηριότητα και όχι, ας πούμε, να επισκευάσει ή να ξαναχτίσει μια δομή για χρήση».

Άλλες εργασίες συνεχίζονται στο Ιράν

Από το τέλος του πολέμου, το Ιράν εργάστηκε για την ανασύσταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, ανοικοδομώντας τοποθεσίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του AP. Αυτό περιελάμβανε εργασία σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα γνωστό ως Parchin, ακριβώς στα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν εργάζεται για την ανοικοδόμηση μιας τοποθεσίας στο Parchin που προσδιορίζεται από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας ως «Taleghan 2». Το Ισραήλ κατέστρεψε την τοποθεσία σε αεροπορική επιδρομή τον Οκτώβριο του 2024.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν την κατασκευή του "Taleghan 2" τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία πληροφοριών ανοιχτού κώδικα Janes σημείωσε ομοίως την κατασκευή, όπως και το ινστιτούτο.

«Αυτό έχει ανασυσταθεί πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Lewis Smart, αναλυτής της Janes που μελετά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Επεκτείνεται για να το κάνει δυνητικά πιο ανθεκτικό σε επιθέσεις διείσδυσης και βομβαρδισμούς. ... Ένα αρκετά μεγάλο δοχείο συγκράτησης τοποθετείται στην εγκατάσταση, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές υψηλής εκρηκτικότητας».