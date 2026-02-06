Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου έκλεισε το πρωί της Παρασκευής (06/02) λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

«Λόγω του μαύρου πάγου και της συνεχιζόμενης παγωμένης βροχής, δεν είναι δυνατή προς το παρόν καμία απογείωση ή προσγείωση στο BER», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Τα συνεργεία συντήρησης του αεροδρομίου έκαναν προσπάθειες αποπάγωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Οι διάδρομοι παραμένουν εξαιρετικά ολισθηροί. Προς το παρόν δεν είναι σαφές πότε θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις, σημειώνει το n-tv.de.

Το αεροδρόμιο είχε ήδη σημειώσει πολλές ακυρώσεις πτήσεων την Πέμπτη λόγω παγωμένης βροχής.

Το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας είναι ο τρίτος πιο πολυσύχναστος αερολιμένας της Γερμανίας, μετά τα διεθνή αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Βρίσκεται στην πόλη Schönefeld, νότια της γερμανικής πρωτεύουσας, και ανήκει στο ανατολικό κρατίδιο του Βρανδεμβούργου.

«Για την προστασία των επιβατών και του προσωπικού, οι πτήσεις έχουν προσωρινά ανασταλεί. Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

