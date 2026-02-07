Ντόναλντ Τραμπ: Δεν ζητάει συγγνώμη για το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα - «Δεν έκανα λάθος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους για το βίντεο, στο οποίο οι Ομπάμα απεικόνιζονται ως πίθηκοι, πριν πετάξει με το Air Force One προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Ανένδοτος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενος να απολογηθεί για την ανάρτηση βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, το οποίο απεικόνιζε τον Μπάρακ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους. «Δεν έκανα λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενο της ανάρτησης.

Το επίμαχο απόσπασμα, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, περιλαμβανόταν σε ένα μεγαλύτερο βίντεο που αναπαρήγαγε τους καταρριφθέντες ισχυρισμούς περί κλοπής των εκλογών του 2020. Σε αυτό, το ζεύγος Ομπάμα εμφανιζόταν με τη μορφή πρωτευόντων θηλαστικών να κινείται στον ρυθμό του τραγουδιού "The Lion Sleeps Tonight".

Η γραμμή άμυνας του Λευκού Οίκου

Η ανάρτηση παρέμεινε ορατή για περίπου 12 ώρες πριν διαγραφεί. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απέδωσε τη δημοσίευση σε «σφάλμα μέλους του προσωπικού». Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του Air Force One, δήλωσε ότι καταδικάζει τα ρατσιστικά στοιχεία του βίντεο, ωστόσο επέμεινε πως δεν φέρει ευθύνη.

«Δεν είδα όλο το βίντεο. Κοίταξα την αρχή και ήταν μια χαρά. Αφορούσε την εκλογική απάτη και τα μηχανήματα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως το παρέδωσε στους συνεργάτες του για τη δημοσίευση και εκείνοι προφανώς δεν το έλεγξαν μέχρι τέλους.

Αρχικά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, είχε υπερασπιστεί το βίντεο, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένη οργή» και εξηγώντας πως πρόκειται για ένα «meme» που παρομοιάζει τον Τραμπ με τον βασιλιά της ζούγκλας και τους Δημοκρατικούς με χαρακτήρες από το "The Lion King".

Θύελλα αντιδράσεων από τους Δημοκρατικούς

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν ακαριαία. Η Κάμαλα Χάρις, αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2024, χαρακτήρισε τις εξηγήσεις του Λευκού Οίκου ως «αποτυχημένη προσπάθεια συγκάλυψης», τονίζοντας: «Όλοι γνωρίζουμε καλά ποιος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και τι πιστεύει».

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έκανε λόγο για «αηδιαστική συμπεριφορά», καλώντας σύσσωμο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να καταδικάσει το γεγονός. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε το βίντεο «ρατσιστικό και ειδεχθές», σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν τη χώρα.

Μια ιστορία προσωπικής αντιπαλότητας

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία επιθέσεων του Τραμπ κατά του προκατόχου του. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ υπήρξε επί σειρά ετών ο κύριος εκφραστής της θεωρίας "birther", αμφισβητώντας την αμερικανική υπηκοότητα του Μπάρακ Ομπάμα, ισχυρισμό που αναγκάστηκε να ανακαλέσει δημόσια το 2016.

*Με πληροφορίες από Skynews

