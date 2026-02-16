«Βολές» Γερμανίας κατά Γαλλίας: «Ανεπαρκείς οι αμυντικές δαπάνες σας»

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul πρότεινε ότι η Γαλλία πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.

«Αναφέρεται επανειλημμένα και σωστά στην επιδίωξή μας για ευρωπαϊκή κυριαρχία», είπε ο Wadephul για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. «Όποιος μιλάει για αυτό πρέπει να ενεργεί αναλόγως στη χώρα του».

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν πέρυσι να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035, ο Wadephul δήλωσε ότι η πρόοδος είναι εξαιρετικά αργή.

Ο Γάλλος πρόεδρος κατά την ομιλία του στο Davos, στις 20 Ιανουαρίου 2026. AP/Markus Schreiber

«Δυστυχώς, οι προσπάθειες της Γαλλικής Δημοκρατίας είναι επίσης ανεπαρκείς για να επιτευχθεί αυτό μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Wadephul. «Και η Γαλλία πρέπει να κάνει ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, με δύσκολες συζητήσεις».

Μετά από χρόνια μη επίτευξης των στόχων δαπανών του ΝΑΤΟ, η Γερμανία έχει διαθέσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τον επανεξοπλισμό μετά την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πέρυσι, η Γερμανία εξαίρεσε τις περισσότερες αμυντικές δαπάνες από τα συνταγματικά κατοχυρωμένα όρια χρέους και οι τρέχοντες προϋπολογισμοί προβλέπουν ότι το Βερολίνο θα δαπανήσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2029.

Υπό οικονομική πίεση, η Γαλλία έχει μικρότερο περιθώριο ελιγμών, με ένα τεράστιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ έχουν πλέον δεσμευτεί να δαπανούν, έως το 2035, το 3,5 % του ΑΕΠ τους για βασικές αμυντικές δαπάνες και το 1,5 % του ΑΕΠ τους για ευρύτερα μέτρα ανθεκτικότητας και ασφάλειας, όπως κρίσιμες υποδομές, πολιτική προστασία και αμυντική βιομηχανική βάση.

