Πανορθόδοξη συγκίνηση στο ύστατο χαίρε για τον Πατριαρχή Γεωργίας Ηλία - Βίντεο

Πανορθόδοξη συγκίνηση κατά την εξόδιο ακολουθία του Καθολικού Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας.

Πλήθος κόσμου, ιεράρχες από πολλές Εκκλησίες, στρατιώτες με γεωργιανές σημαίες στα χέρια τους συνέθεσαν την εικόνα για το ύστατο χαίρε στον αγαπημένο του γεωργιανού λαού ποιμενάρχη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της εξοδίου Ακολουθίας του αοιδίμου Πατριάρχου Γεωργίας Ηλία Β’, στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Τιφλίδος

Σύμφωνα με την επιθυμία του Πατριάρχη, ο Καθεδρικός Ναός του Σιόνι θα είναι ο τελικός τόπος ανάπαυσής του, ο οποίος έχει προετοιμαστεί στο βόρειο τμήμα του ναού.

Κατά τη διάρκεια της ταφής του Καθολικού-Πατριάρχη Hλία Β', μόνο κληρικοί παρίστανται εντός του Καθεδρικού Ναού του Σιόνι.

Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, Καθολικός Πατριάρχης Ηλίας Β, εκοιμήθη το απόγευμα της Τρίτης σε ηλικία 93 ετών.

Ο Πατριάρχης είχε εισαχθεί τα ξημερώματα εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Καυκάσου με έντονη αιμορραγία στο στομάχι.

Η Ηλεία Β' εξελέγη Καθολικός Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας στις 23 Δεκεμβρίου 1977.

Διαβάστε επίσης