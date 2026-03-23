Συντρίμμια έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ έπειτα από αναχαίτιση πυραύλου - Δείτε φωτογραφία
Δεν υπήρξαν θύματα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές
Συντρίμμια από έναν αναχαιτισμένο πύραυλο έπεσαν σε μια περιοχή στο βόρειο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο δήμος της Σαφέντ δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι ένα θραύσμα ενός πυραύλου στο έδαφος, με φλόγες που εξακολουθούν να είναι ορατές, ενώ σκούρος καπνός υψώνεται στην περιοχή.
Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στην πυρκαγιά «έπειτα από πτώση ενός πυρομαχικού», ανέφερε η Αρχή Πυροσβεστικής και Διάσωσης της Βόρειας Περιφέρειας του Ισραήλ.
Δεν υπήρξαν θύματα και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Αρχή.
Δείτε την φωτογραφία:
