Ανησυχία στο Ισραήλ για πιθανές παραχωρήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Την εικόνα πλήρους ευθυγράμμισης με την Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει δημόσια ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ωστόσο στο παρασκήνιο διατυπώνονται επιφυλάξεις για την κατεύθυνση που ενδέχεται να λάβουν ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, στην ισραηλινή πλευρά αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει προβληματισμός για το τι μπορεί να είναι διατεθειμένη να δώσει η Ουάσιγκτον, αλλά και για το κατά πόσο το Ισραήλ θα έχει λόγο στη διαδικασία.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι και στον προηγούμενο γύρο των διπλωματικών επαφών, που είχε γίνει με τη μεσολάβηση του Ομάν, ο Νετανιάχου προσπάθησε να μπλοκάρει τις συνομιλίες και να κρατήσει τη σύγκρουση σε σκληρή γραμμή.

Το ερώτημα τώρα είναι αν το Ισραήλ θα καταφέρει να επηρεάσει τις εξελίξεις ή αν οι αποφάσεις θα ληφθούν αλλού.