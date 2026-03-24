Ιράκ: Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

Αεροπορικό πλήγμα στο δυτικό Ιράκ αποδιδόμενο στις ΗΠΑ σκότωσε επτά μαχητές των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τάξεις της.

Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.

Η συμμαχία είναι πλέον τυπικά ενταγμένη στον ιρακινό τακτικό στρατό, ωστόσο ορισμένες παρατάξεις της προσκείμενες στην Τεχεράνη θεωρείται πως δρουν αυτόνομα.