Ιράκ: Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ
Νεκροί, επτά μαχητές της οργάνωσης Χασντ ας Σάαμπι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αεροπορικό πλήγμα στο δυτικό Ιράκ αποδιδόμενο στις ΗΠΑ σκότωσε επτά μαχητές των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τάξεις της.
Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.
Η συμμαχία είναι πλέον τυπικά ενταγμένη στον ιρακινό τακτικό στρατό, ωστόσο ορισμένες παρατάξεις της προσκείμενες στην Τεχεράνη θεωρείται πως δρουν αυτόνομα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανοδική αντίδραση στη Wall μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
23:15 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα
22:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή: «Πέρασαν» με ονομαστική ψηφοφορία οι διατάξεις για τα ταξί
19:54 ∙ WHAT THE FACT