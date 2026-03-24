Ιράν: Ο υπουργός Ενέργειας λέει ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας μπορούν να ανοικοδομηθούν γρήγορα

Ο Αμπάς Αλιαμπάντι υποβάθμισε την απειλή επιθέσεων στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, λέγοντας ότι η χώρα έχει αποκεντρώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδιάζει να ανοικοδομήσει γρήγορα τυχόν σταθμούς σε περίπτωση που πληγούν.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου. Εάν πληγούν οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, θα ανοικοδομηθούν και θα εκσυγχρονιστούν γρήγορα», δήλωσε ο υπουργός σε σχόλια που μεταδόθηκαν από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB.

Διαβάστε επίσης