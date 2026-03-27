Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του σχολίασε την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον άνδρα που ήταν δάσκαλος του κατά την παιδική του ηλικία.

Μίλτος Τσεκούρας

Ιρανικά ΜΜΕ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η CIA τον ενημέρωσε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.
  • Η εκτίμηση της CIA αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ είχε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον δάσκαλό του
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του Χαμενεΐ επηρέασε αρνητικά την αποδοχή του στην ανώτατη ηγεσία του Ιράν.
  • Ο Τραμπ επέκρινε φεμινιστικές και ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, σημειώνοντας αντιφάσεις στη στάση τους.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε καλή απήχηση στους ψηφοφόρους της LGBTQ κοινότητας και αναφέρθηκε στη χρήση του τραγουδιού «YMCA» στις συγκεντρώσεις του.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι έλαβε ενημέρωση από την CIA, σύμφωνα με την οποία ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.

Την αποκάλυψη έκανε αρχικά η εφημερίδα New York Post στις 16 Μαρτίου, μεταδίδοντας ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά πως ο δολοφονημένος πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ανησυχούσε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του γιου του τον καθιστούσε ακατάλληλο για τη διαδοχή στην ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον άνδρα που ήταν δάσκαλος του κατά την παιδική του ηλικία.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν πράγματι η υπηρεσία τον είχε ενημερώσει για την ομοφυλοφιλία του Ιρανού ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το είπαν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το λένε, γεγονός που εξασφαλίζει στον Χαμενεΐ ένα κακό ξεκίνημα στη συγκεκριμένη χώρα».

Αμέσως μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αλλάζει γρήγορα θέμα, στρέφοντας τα πυρά του κατά των φεμινιστικών οργανώσεων και των υποστηρικτών των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων.

«Πρέπει να χαμογελάσω μέσα μου όταν βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να υπερασπιστούν το παλαιστινιακό καθεστώς για τις γυναίκες, δηλαδή τις Γυναίκες για την Παλαιστίνη. Αλλά σκοτώνουν τις γυναίκες αν δεν φορούν ένα συγκεκριμένο ύφασμα σε όλο τους το πρόσωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.


Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της LGBTQ κοινότητας. «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του. «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
