Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι έλαβε ενημέρωση από την CIA, σύμφωνα με την οποία ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.

Την αποκάλυψη έκανε αρχικά η εφημερίδα New York Post στις 16 Μαρτίου, μεταδίδοντας ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά πως ο δολοφονημένος πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ανησυχούσε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του γιου του τον καθιστούσε ακατάλληλο για τη διαδοχή στην ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον άνδρα που ήταν δάσκαλος του κατά την παιδική του ηλικία.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν πράγματι η υπηρεσία τον είχε ενημερώσει για την ομοφυλοφιλία του Ιρανού ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το είπαν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το λένε, γεγονός που εξασφαλίζει στον Χαμενεΐ ένα κακό ξεκίνημα στη συγκεκριμένη χώρα».

"Did the CIA tell you that Ayatollah Jr. is gay?"@POTUS: "They did say that... I think a lot of people are saying that — which puts him off to a bad start in that particular country." pic.twitter.com/Gd5miHN6vQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 26, 2026

Αμέσως μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αλλάζει γρήγορα θέμα, στρέφοντας τα πυρά του κατά των φεμινιστικών οργανώσεων και των υποστηρικτών των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων.

«Πρέπει να χαμογελάσω μέσα μου όταν βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να υπερασπιστούν το παλαιστινιακό καθεστώς για τις γυναίκες, δηλαδή τις Γυναίκες για την Παλαιστίνη. Αλλά σκοτώνουν τις γυναίκες αν δεν φορούν ένα συγκεκριμένο ύφασμα σε όλο τους το πρόσωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.



Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της LGBTQ κοινότητας. «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε.



Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του. «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

