Νέο αινιγματικό βίντεο από τον Λευκό Οίκο με κρυφό μήνυμα: «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»

Άλλο ένα αινιγματικό βίντεο δημοσιεύτηκε πριν από περίπου μία ώρα από τον Λευκό Οίκο, συνοδευόμενο μόνο από το emoji της σιωπής, προκαλώντας έντονη περιέργεια και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με χρήστες που ανέλυσαν το υλικό, όταν το βίντεο αναπαράγεται αντίστροφα, ακούγεται καθαρά η φράση: Exciting announcement tomorrow (σ.σ. «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»).

Η κίνηση αυτή ενισχύει το στοιχείο μυστηρίου και φαίνεται να αποτελεί μία σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας προσμονής για κάποια επικείμενη εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη διευκρίνιση για το περιεχόμενο της αυριανής ανακοίνωσης, ωστόσο, αυτή η επικοινωνιακή τακτική από την Ουάσινγκτον έχει ήδη «πυροδοτήσει» εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο της επικείμενης ενημέρωσης, ενόσω συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

