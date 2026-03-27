Τραμπ: Το... φλερτ με δημοσιογράφο στον αέρα - «Είσαι ακόμα πιο όμορφη»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να φλερτάρει με τη δημοσιογράφο Ντάνα Περίνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News.
  • Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η CIA τον ενημέρωσε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.
  • Ο πρόεδρος στράφηκε κατά φεμινιστικών οργανώσεων και υποστηρικτών των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αναφέροντας ότι χρησιμοποίησε το τραγούδι «YMCA» των Village People στις συγκεντρώσεις του ως ένδειξη στήριξης.
Μία απόπειρα να... φλερτάρει με δημοσιογράφο την ώρα που έδινε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτώντας τη αν θυμάται το δείπνο που είχαν οι δυο τους πριν πολλά χρόνια, λέγοντάς της παράλληλα ότι είναι «ακόμα πιο όμορφη» τώρα.

Μπορεί η συνέντευξη να αφορούσε τον πόλεμο στο Ιράν και η παρουσιάστρια να έθετε στον Αμερικανό πρόεδρο σχετικές ερωτήσεις, εκείνος, όμως, δεν δίστασε να πάει τη συζήτηση στο προσωπικό.

Όπως όταν η Ντάνα Περίνο τον ρώτησε για την κατάσταση που βιώνει ο λαός του Ιράν: «Έχετε κάποια εικόνα για το πώς τα πάνε; Έχουν πόσιμο νερό; Έχουν τροφή; Είναι συγκλονιστικό» και εκείνος απάντησε: «Ναι, αλλά προηγουμένως, θυμάσαι που είχαμε δειπνήσει πριν πολλά χρόνια στον Trump Tower, όταν ήταν ακόμη ολοκαίνουργιο κτίριο;».

Η αμηχανία της δημοσιογράφου ήταν εμφανής, όταν απάντησε: «Ναι, πολλά χρόνια πριν». Αλλά, ο Τραμπ, συνέχισε: «Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη, εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν θα το πω αυτό, γιατί θα σημάνει το τέλος της πολιτικής μου καριέρας. Δεν επιτρέπεται πια να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η CIA του είπε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ομοφυλόφιλος

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι έλαβε ενημέρωση από την CIA, σύμφωνα με την οποία ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ομοφυλόφιλος.

Την αποκάλυψη έκανε αρχικά η εφημερίδα New York Post στις 16 Μαρτίου, μεταδίδοντας ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά πως ο δολοφονημένος πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ανησυχούσε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του γιου του τον καθιστούσε ακατάλληλο για τη διαδοχή στην ανώτατη ηγεσία της χώρας.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την εκτίμηση της CIA ότι ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον άνδρα που ήταν δάσκαλός του κατά την παιδική του ηλικία.

Ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News εάν πράγματι η υπηρεσία τον είχε ενημερώσει για την ομοφυλοφιλία του Ιρανού ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το είπαν αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το λένε, γεγονός που εξασφαλίζει στον Χαμενεΐ ένα κακό ξεκίνημα στη συγκεκριμένη χώρα».

Αμέσως μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αλλάζει γρήγορα θέμα, στρέφοντας τα «πυρά» του κατά των φεμινιστικών οργανώσεων και των υποστηρικτών των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων.

«Πρέπει να χαμογελάσω μέσα μου όταν βλέπω ανθρώπους να προσπαθούν να υπερασπιστούν το παλαιστινιακό καθεστώς για τις γυναίκες, δηλαδή τις Γυναίκες για την Παλαιστίνη. Αλλά σκοτώνουν τις γυναίκες αν δεν φορούν ένα συγκεκριμένο ύφασμα σε όλο τους το πρόσωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους γκέι – τους εκτελούν αμέσως. Τους ρίχνουν από κτίρια», ανέφερε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. «Νομίζω ότι τα πήγα πολύ καλά με το gay vote. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει πάρει το ποσοστό που πήρα εγώ και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Ίσως επειδή είμαι από τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω», δήλωσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο τραγούδι «YMCA» των Village People, το οποίο χρησιμοποιούσε σε δημόσιες εμφανίσεις του. «Έπαιζα τον λεγόμενο “εθνικό ύμνο των γκέι” ως μουσική εξόδου στις συγκεντρώσεις μου και νομίζω ότι αυτό βοήθησε», πρόσθεσε.

Novibet
