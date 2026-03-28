Καβγάς Ρούμπιο – Κάλας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας είχαν μία έντονη κουβέντα για την Ρωσία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Στη συνεδρίαση της G7, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είχαν έντονη αντιπαράθεση για την πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στη Ρωσία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η Κάλας ρώτησε πότε θα εξαντληθεί η αμερικανική υπομονή απέναντι στη Ρωσία, ενώ ο Ρούμπιο απάντησε ότι οι ΗΠΑ κάνουν ό,τι μπορούν και κάλεσε όσους θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα να αναλάβουν δράση.
  • Μετά την έντονη ανταλλαγή, Ευρωπαίοι υπουργοί ενθάρρυναν τη συνέχιση της διπλωματίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ Ρούμπιο αρνήθηκε ότι υπήρξαν φωνές ή αρνητικά σχόλια στη συνάντηση.
Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας στην συνεδρίαση της G7 για την Ρωσία και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios.

Η Κάγια Κάλας, ρώτησε τον Μάρκο Ρούμπιο πότε οι ΗΠΑ θα υιοθετήσουν σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών της G7 την Παρασκευή, προκαλώντας μια αιχμηρή αντίδραση, σύμφωνα με τρεις πηγές που παρευρέθηκαν στη συνάντηση και επικαλείται η ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την Ουκρανία, η Κάλας επέκρινε τις ΗΠΑ για το γεγονός ότι δεν ασκούν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Κάλας φέρεται να σημείωσε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει στο ίδιο φόρουμ ένα χρόνο νωρίτερα ότι, αν η Ρωσία παρεμπόδιζε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο, τότε θα εξαντλούσε την υπομονή των Αμερικανών και θα λαμβάνονταν περισσότερα μέτρα κατά του Κρεμλίνου.

Κάλας σε Ρούμπιο: «Πότε θα εξαντληθεί η υπομονή σας;»

«Έχει περάσει ένας χρόνος και η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία κίνηση. Πότε θα εξαντληθεί η υπομονή σας;» φέρεται να ρώτησε η Κάλας τον Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, φανερά ενοχλημένος, φέρεται να απάντησε: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τερματιστεί ο πόλεμος. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να το κάνετε καλύτερα, κάντε το. Θα κάνουμε στην άκρη», απάντησε εκείνος, υψώνοντας τη φωνή του.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να μιλήσουν και στις δύο πλευρές, αλλά βοηθούσαν μόνο τη μία πλευρά, δηλαδή την Ουκρανία, με όπλα, πληροφορίες και άλλη υποστήριξη.

Μετά από αυτή την έντονη ανταλλαγή, αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί που βρίσκονταν στην αίθουσα παρενέβησαν για να πουν ότι εξακολουθούσαν να θέλουν οι ΗΠΑ να συνεχίσουν τη διπλωματία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με μια πηγή.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι στο τέλος της συνάντησης, ο Ρούμπιο και η Κάλας είχαν μια σύντομη ιδιωτική συζήτηση για να προσπαθήσουν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
«Ήταν μια ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό υπάρχει η διπλωματία», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Axios. Ένας εκπρόσωπος του Κάλας αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Κανείς δεν φωνάζει»

Σε μια σύντομη συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της G7, ο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι υπήρξαν εντάσεις ή κριτική. «Αυτές οι συναντήσεις έχουν συχνά ως στόχο να δοθούν ευχαριστίες στις ΗΠΑ για τον ρόλο που διαδραματίσαμε και εκτίμησή για τον διαμεσολαβητικό ρόλο που προσπαθήσαμε να διαδραματίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Κανείς εκεί δεν φωνάζει, δεν υψώνει τη φωνή του ή δεν λέει τίποτα αρνητικό», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι εδώ και μήνες ανήσυχοι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο πόλεμος στο Ιράν αύξησε την ανησυχία στην Ευρώπη, ειδικά αφού οι ΗΠΑ χορήγησαν εξαιρέσεις για να επιτρέψουν την πώληση ρωσικού πετρελαίου, το οποίο πλέον πωλείται σε ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια ανώτερη ουκρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Μαϊάμι και συναντήθηκε με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για να συζητήσουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος πρόσφατα και ότι ήταν σαφές ότι η προσοχή των ΗΠΑ είναι πλήρως επικεντρωμένη στο Ιράν.

