Η πλειοψηφία των Ρώσων πιστεύει σε «υπερφυσικά πλάσματα» και «ανώτερες δυνάμεις»

Περίπου το 81% των Ρώσων πιστεύουν στην ύπαρξη τουλάχιστον ενός υπερφυσικού όντος, ενώ η συντριπτική πλειονότητα έχει ασχοληθεί με κάποια μορφή μυστικιστικής πρακτικής κατά τη διάρκεια της ζωής της, σύμφωνα με το Ρωσικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης (VCIOM).

Η έρευνα, που περιέλαβε 1.600 ενήλικες και δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, διαπίστωσε ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66%) πιστεύουν σε αγίους ή ανώτερες δυνάμεις που προστατεύουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο ή στη μάχη.

Περισσότεροι από τους μισούς (57%) πιστεύουν σε πνεύματα ή θεότητες που προστατεύουν στρατιωτικό προσωπικό· το 50% δηλώνει ότι πιστεύει στον «Ντομοβόι», ένα πνεύμα-προστάτη του σπιτιού, και το 48% πιστεύει σε προστατευτικά πνεύματα για παιδιά και ζώα. Μόνο το 22% πιστεύει σε γοργόνες και νύμφες.

Οι Ρώσοι τείνουν επίσης να αποδέχονται διάφορες μυστικιστικές και μαγικές πρακτικές· το 85% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μία· το 59% έχει επισκεφθεί ιερές πηγές θεραπείας, το 52% έχει συμβουλευτεί ωροσκόπια ή αστρολόγους, το 37% έχει δοκιμάσει μαντεία, το 36% έχει λατρέψει σε ιερούς τόπους και το 25% έχει φορέσει φυλαχτά ή γούρια που συνδέονται με πνεύματα ή φυσικές δυνάμεις.

Η πίστη σε υπερφυσικές οντότητες αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία· το 93% όσων είναι 60 ετών και άνω αποδέχεται τουλάχιστον ένα υπερφυσικό ον, σε σύγκριση με το 65% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών. Ωστόσο, η ενασχόληση με μαγικές πρακτικές παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή μεταξύ των γενεών – κυμαίνεται από 80% έως 88%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Maria Grigorieva, ανώτερη ειδικός στο Τμήμα Πολιτικών Ερευνών του VCIOM, τα συνέδεσε με τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

«Οι δεισιδαιμονίες αποτελούν έναν καθολικό ψυχολογικό μηχανισμό – μειώνουν το άγχος της αβεβαιότητας, που είναι η κύρια πηγή ανησυχίας. Όσο λιγότερο έλεγχο έχουν οι άνθρωποι πάνω στη ζωή τους, τόσο ισχυρότερη γίνεται η πίστη», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές και οικονομικές πιέσεις στη Ρωσία «εντείνουν το άγχος, προκαλώντας αύξηση του μυστικισμού» – με περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται σε μάντεις, ωροσκόπια και στην πίστη σε πνεύματα και οικιακούς προστάτες.

Σύμφωνα με τη Grigorieva, η πίστη λειτουργεί ως ψυχολογική ασπίδα, ιδιαίτερα εν μέσω συνεχιζόμενων στρατιωτικών απειλών.