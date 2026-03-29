Το μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο του Έπσταϊν: Διαμάντια και σκληροί δίσκοι εξαφανίστηκαν για 5 μέρες

Όταν πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο στην έπαυλη του Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν κατά τη σύλληψη τον Ιούλιο του 2019, χρησιμοποίησαν αλυσοπρίονο για να ανοίξουν ένα μεταλλικό χρηματοκιβώτιο.

Μέσα, βρήκαν μία στοίβα από σκορπισμένα διαμάντια, μετρητά, διαβατήρια με τη φωτογραφία του καταδικασμένου χρηματιστή με διαφορετικά ονόματα, καθώς και αρκετούς σκληρούς δίσκους και CD.

Λόγω του γεγονότος ότι οι πράκτορες δεν είχαν ένταλμα για την κατάσχεση του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου, τα άφησαν στη μέση του δαπέδου, με τους σκληρούς δίσκους και φακέλους στοιβαγμένους από πάνω, όπως κατέθεσε η πράκτορας, Κέλι Μαγκουάιρ, στη δίκη της συνεργού του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Πέντε ημέρες αργότερα, όταν το FBI επέστρεψε στην έπαυλη με νέο ένταλμα, το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου είχε εξαφανιστεί.

Αργότερα εκείνη τη ημέρα, τα αντικείμενα παραδόθηκαν στο FBI μέσα σε δύο βαλίτσες από τον Ρίτσαρντ Καν, επί χρόνια λογιστή του Έπσταϊν.

Το περιστατικό έχει «πυροδοτήσει» εικασίες μεταξύ όσων παρακολουθούν την υπόθεση Έπσταϊν, εν μέσω ευρύτερων ανησυχιών για συγκάλυψη και αθέμιτη επιρροή στην υπόθεση.

Ο λόγος που ο Καν πήρε το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου αλλά και τι έκανε με αυτό, παρέμενε μυστήριο. Μέχρι τώρα.

Στην κατάθεση της 11ης Μαρτίου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής (δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη), ο Καν ανέφερε ότι το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου πέρασε από τρία διαφορετικά άτομα πριν καταλήξει στην κατοχή του FBI.

Ο Καν υποστήριξε ότι ενημερώθηκε για την έφοδο από τον Μέρβιν Ντε λα Κρουζ, διαχειριστή της έπαυλης του Έπσταϊν στην Upper East Side, ο οποίος ανέφερε ότι έβαλε το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου σε δύο βαλίτσες και τις άφησε στον θυρωρό του Καν, στο Μανχάταν.

«Όταν το FBI εισέβαλε στο σπίτι του Έπσταϊν, έσπασαν την πόρτα του, οπότε δεν μπορούσε να κλειδώσει και ο συναγερμός δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί σωστά. Όταν ο Μέρβιν, ο διαχειριστής του σπιτιού, βρισκόταν εκεί, συνειδητοποίησε ότι αυτά τα αντικείμενα δεν ήταν ασφαλές να μείνουν μόνα τους», ανέφερε ο Καν στην επιτροπή.

Ο Καν, που δεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη την ώρα της εφόδου, προσέθεσε ότι πήρε τα αντικείμενα «τρεις ή τέσσερις ημέρες αργότερα». Κατέθεσε ότι έφερε τις δύο βαλίτσες στο δικό του διαμέρισμα και δεν κοίταξε μέσα.

«Δεν τα άγγιξα ποτέ. Δεν τα άνοιξα ποτέ. Τα άφησα στην τραπεζαρία μου», σχολίασε.

Μία ή δύο ημέρες αργότερα, ο Ντε λα Κρουζ κάλεσε ξανά τον Καν για να τού πει ότι το FBI αναζητούσε τα πράγματα που είχαν αφήσει πίσω.

Τότε, πήρε τις βαλίτσες από το σπίτι του και τις παρέδωσε στους πράκτορες του FBI στο σπίτι του Έπσταϊν, όπως είπε.

Στη δίκη της Μάξγουελ, η Μαγκουάιρ κατέθεσε ότι το περιεχόμενο των βαλιτσών «φαινόταν να είναι όλα τα αντικείμενα που είχαν προηγουμένως βρεθεί στο χρηματοκιβώτιο». Σε δικαστική κατάθεση, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου περιλάμβανε 48 σκορπισμένα διαμάντια.

Η κατάθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, έριξε «φως» και στους υπολογιστές που αφαιρέθηκαν από το σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα λίγο πριν αστυνομικοί εκτελέσουν ένταλμα έρευνας εκεί, το 2005.

Οι Αρχές επιβολής του νόμου στη Φλόριντα δεν βρήκαν ποτέ τους υπολογιστές. Η έρευνα εκείνων κατέληξε σε συμφωνία ομολογίας ενοχής που υποχρέωσε τον Έπσταϊν να εκτίσει 1 χρόνο φυλάκισης.

Σε κατάθεση της 19ης Μαρτίου, ο Ντάρεν Ιντάικ, επί χρόνια προσωπικός δικηγόρος του Έπσταϊν, δήλωσε ότι έμαθε μετά την καταδίκη του το 2008 ότι οι σκληροί δίσκοι βρίσκονταν στην κατοχή μίας ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας.

Υπόμνημα που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, έδειξε ότι ένας υπάλληλος είχε ανακτήσει υπολογιστές από το σπίτι του Έπσταϊν, μεταξύ άλλων αντικειμένων «πιθανής αποδεικτικής αξίας».

Αφού ολοκληρώθηκε η ποινική υπόθεση του Έπσταϊν στη Φλόριντα, η εταιρεία ρώτησε τι έπρεπε να κάνει με τα αντικείμενα. Τα αρχεία δείχνουν ότι οι σκληροί δίσκοι αντιγράφηκαν και φυλάχθηκαν σε αποθήκη.

Ο Ιντάικ είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τους αποθηκευτικούς χώρους. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Καν ήταν υπεύθυνος για την πληρωμή των εξόδων της αποθήκευσης.

Στη συνέχεια, οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έστειλαν επιστολές σε ερευνητές, ζητώντας πληροφορίες για τους υπολογιστές και την τοποθεσία τους.

